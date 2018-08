Boxe, Mondiali Youth 2018: Italia in difficoltà, altre eliminazioni al primo turno. Perdono Cavallaro e Alaoma

L’Italia prosegue in maniera fallimentare i Mondiali Youth 2018 di boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi sono saliti sul ring due azzurri, entrambi impegnati negli ottavi di finale delle rispettive categorie, e sono arrivate due nette sconfitte per 5-0: sei azzurri sono stati convocati per la trasferta in terra magiara, cinque sono stati eliminati al primo turno e il sesto deve ancora debuttare (domani Fiaschetti contro il ceco Mikustak tra i 91 kg).

Salvatore Cavallaro non ha potuto nulla contro il kazako Zhakpekov tra i 69 kg, Tyson Alaoma si è invece arreso al cospetto dell’uzbeko Marjanov tra gli 81 kg. Il nostro head coach Giulio Coletta ha parlato di due match molto confusi e più equilibrati di quanto dica il punteggio.













Foto: FPI