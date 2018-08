Boxe, Mondiali Youth 2018: eliminati Cappai e Delle Piane, sconfitte nette per gli azzurri

Proseguono nel peggiore dei modi i Mondiali Youth 2018 di boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi erano impegnati sul ring due azzurri e sono purtroppo arrivate due sconfitte nette con verdetto unanime, entrambe per 5-0. Patrick Cappai si è arreso all’algerino Maouche agli ottavi di finale dei 52 kg: ci si aspettava qualcosa in più dall’azzurro che invece è parso un po’ arrendevole nelle prime due riprese prima di cercare il riscatto nella terza. Stessa sorte per Francesca Delle Piane che poco ha potuto contro la cinese Chen nei sedicesimi di finale dei 60 kg.













Foto: FPI