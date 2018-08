Boxe: Mirko Natalizi vince in due riprese contro il serbo Sladjan Dragisic all’esordio tra i pro

Mirko Natalizi continua a dare ulteriori conferma sul suo talento. Il pugile laziale, salito alla ribalta nell’ultimo periodo per la sua grinta e per la sua caparbietà, ha convinto tutti all’esordio tra i pro sul ring della tensostruttura PalaG, sulla spiaggia di Gatteo Mare in provincia di Forlì-Cesena.

Il 24enne di Roma ha affrontato il 32enne serbo Sladjan Dragisic (4-13-0). Un combattimento che non ha avuto storia nel quale il boxer italiano ha sovrastato il rivale fisicamente e tecnicamente. In due round, infatti, il pugile nostrano ha costretto l’arbitro al conteggio del rivale in tre occasioni, per effetto de colpi potenti che hanno messo in crisi Dragisic, disorientato dal cambiamento repentino della guardia di Natalizi. E così l’atleta azzurro si è portato a casa l’incontro senza troppa fatica.













(foto pagina Facebook Italia Thunder)