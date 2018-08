BinckBank Tour 2018: capolavoro di Jasper Stuyven da finisseur nella quarta tappa

Doveva essere volata, invece la Trek-Segafredo con il proprio capitano Jasper Stuyven è riuscita a far saltare il banco. Il belga si aggiudica la quarta tappa del BinckBank Tour 2018, partita da Blankenberge e giunta in quel di Ardooie dopo 165.5km. Una splendida azione da finisseur per il corridore 26enne, al quarto successo della carriera. Corsa che porta fortuna al belga: anche lo scorso anno si aggiudicò una tappa in terra Olandese. Resta leader Matej Mohoric.

Come di consueto fuga nei primi chilometri di gara: ci provano Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij), Lukas Spengler (WB Aqua Protect Veranclassic) e Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise). Il gruppo non lascia spazio e torna compatto, ma a circa 50 dall’arrivo vanno all’attacco i belgi Dries De Bondt (Veranda’s Willems-Crelan) e Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise), il lussemburghese Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic) e l’olandese Nick van der Lijke (Roompot-Nederlandse Loterij). Niente da fare, l’interesse del plotone per il Golden Km fa aumentare la velocità e chiude il buco con i fuggitivi.

Scattano in tanti: in solitaria si muove Julius van den Berg (Team EF Education First-Drapac), poi la coppia da Michael Valgren (Astana Pro Team) e Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), ma il gruppo vuole la volata. Volata che non ci sarà mai: tattica strepitosa della Trek-Segafredo che all’ultimo chilometro, in un tratto pieno di curve, fa il buco a Jasper Stuyven che in solitaria sorprende i velocisti. Secondo Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), terza piazza per Zdenek Stybar.

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com