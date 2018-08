Binck Bank Tour 2018: Stefan Küng si impone a cronometro ed è il nuovo leader della classifica generale

La seconda tappa del BinckBank Tour 2018 era considerata alla vigilia decisiva per andare a definire la classifica generale. La cronometro individuale di 12.7 km era attesa, infatti, per i distacchi importanti che avrebbe potuto dare in una gara a tappa senza grandi difficoltà dal punto di vista altimetrico.

Ebbene è stato lo svizzero Stefan Küng (BMC Racing Team) che ha impresso il proprio marchio, riscattandosi dopo il risultato negativo ottenuto agli Europei (solo settimo). L’elvetico si è imposto con il crono di 14’11” a precedere il belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) di 14″ e il danese Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) di 15″, stesso tempo dell’altro corridore del Team Sunweb, l’australiano Michael Matthews.

Per il rossocrociato si tratta della terza cronometro individuale vinta in questo 2018. Küng si era imposto nella seconda tappa del BinckBank Tour, sempre una prova a cronometro, anche l’anno scorso. Per quanto riguarda i colori azzurri, 16esima piazza per il nostro Filippo Ganna (UAE-Team Emirates) che si è fermato a 29″ dal vincitore. Con questo successo il ciclista svizzero ha conquistato la vetta della graduatoria generale vantando 14″ di vantaggio su Campenaerts e 15″ su Andersen mentre il nostro Ganna è 16° a 29″.













Foto: profilo twitter Stefan Küng