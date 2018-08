Biglietti Sassuolo-Inter (domenica 19 agosto): come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A

Un nuovo inizio per l’Inter di Luciano Spalletti: i nerazzurri aprono il loro campionato di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Domenica 19 agosto in programma la prima giornata con Icardi e compagni che se la vedranno in casa del Sassuolo: fondamentale partire forte.

Sfida complicata per i nerazzurri in uno stadio sempre caldo e contro una compagine sempre pericolosa come quella emiliana: il nuovo allenatore De Zerbi ha portato una rivoluzione a livello di gioco. C’è però davvero tanta curiosità nel seguire la squadra di Spalletti, tra le grandi protagoniste del mercato estivo: oltre alla conferma di Mauro Icardi, punto cardine della rosa, ci sono stati gli arrivi di Vrsalijko, Nainggolan, Lautaro Martinez e del grande ex Politano.

Sassuolo-Inter è in programma domenica 19 agosto alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un match imperdibile: i biglietti stanno andando a ruba, ma avete ancora la possibilità di assistere alla partita dal vivo. I biglietti sono ancora disponibili sulla piattaforma viagogo.it.













