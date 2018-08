Biglietti Parma-Udinese (domenica 19 agosto): come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A

Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Parma tornerà ad assaporare ufficialmente la Serie A 2018-2019, allo Stadio Ennio Tardini, affrontando l’Udinese in un match dai tanti significati nella prima giornata di campionato.

Il fallimento del 2015 aveva posto fine ad una delle società più importanti dell’ultimo ventennio in Italia, l’ultima delle nostre squadre a vincere la Coppa Uefa nel lontano 1999. A tre anni di distanza, i ducali si sono esibiti in una clamorosa tripla promozione consecutiva, sancita dal successo 2-0 contro lo Spezia e dal pareggio del Frosinone nell’ultima giornata di Serie B. Una vittoria con ombre, vista l’inchiesta federale riguardante lo scambio di messaggi avuto dall’attaccante parmense Emanuele Calaiò con alcuni giocatori della squadra avversaria prima del confronto. La sentenza del Tribunale nazionale della FIGC ha penalizzato di 5 punti la compagine emiliana mentre per Calaiò è arrivata una squalifica di 2 anni. Vedremo se poi questo esito muterà in conseguenza dei ricorsi depositati in Corte d’Appello dai ducali e dal calciatore.

Roberto D’Aversa, dunque, in qualità d’allenatore dei padroni di casa avrà un gran da fare per preparare al meglio quest’incontro al cospetto di una formazione di esperienza in Serie A e non facile da superare. I bianconeri del nuovo tecnico spagnolo Julio Velazquez hanno ben impressionato nelle amichevoli di pre-campionato, nelle quali si è messo in luce il nuovo acquisto Darwin Machís.

Parma-Udinese è in programma domenica 19 agosto alle 20.30 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Un match interessante: i biglietti stanno andando a ruba, ma avete ancora la possibilità di assistere alla partita dal vivo. I tickets sono ancora disponibili sulla piattaforma viagogo.it.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com