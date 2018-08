Beach volley, World Tour 2018 Mosca. Azzurri fuori ai quarti: quinto posto per Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth

Si ferma al quinto posto l’avventura russa di Lupo/Nicolai, alla vigilia delle finali del World Tour, e Menegatti/Orsi Toth nel torneo 4 Stelle di Mosca. Un risultato tutto sommato positivo con un pizzico di rammarico soprattutto per Lupo e Nicolai che, vinto il primo set, contro Samoilovs/Smedins, hanno mollato la presa facendosi rimontare dalla forte coppia lettone.

La coppia italiana aveva iniziato nel migliore dei modi vincendo in volata un emozionante primo parziale con il punteggio di 22-20. Nel secondo set Samoilovs/Smedins vanno in fuga (11-6) e non si fanno più riprendere fino al 21-18 che permette ai lettoni di pareggiare il conto. Nel terzo set Samoilovs/Smedins prendono il largo (11-7) e vincono senza problemi 15-9 conquistando la semifinale.

Sconfitta a testa alta, in campo femminile, per la coppia azzurra Menegatti/Orsi Toth, sconfitta 2-0 dalle brasiliane Agatha/Duda. Primo set ricco di colpi di scena che vede il successo delle Carioca ai vantaggi con il punteggio di 24-22, mentre nel secondo set si ferma prima la resistenza della coppia italiana, sconfitta con il punteggio di 21-17.

Quarti di finale uomini: Velichko/Stoyanovskyi (Rus)-Ahmed Tijan/Cherif (Qat) 2-1 (18-21, 21-16, 15-10), Samoilovs/Smedins (Lat)-Lupo/Nicolai (Ita) 2-1 (20-22, 21-18, 15-9), Alison/Andrè (Bra)-Bryl/Fijalek (Pol), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Herrera/Gavira (Esp).

Quarti di finale donne: Laboureur/Sude (Ger)-Makroguzova/Kholomina (Rus), Klineman/Ross (Usa)-Summer/Hughes (Usa), Betschart/Huberli (Sui)-Maria Antonelli/Carol (Bra) 2-1 (13-21, 26-24, 15-11), Agatha/Duda-Menegatti/Orsi Toth 2-0 (24-22, 21-17)