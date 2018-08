Beach volley, Europeo Under 19 Brno. Italbeach piazza il tris! Buon avvio per gli azzurri

Tre vittorie e una sconfitta nella prima giornata dei campionati europei Under 18 di Brno per l’Italbeach composta da due coppie, Viscovich/Frascio in campo maschile e Costabile/Ditta in campo femminile, allenate da Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio.

Erika Ditta, laziale, e Marika Costabile, calabrese, hanno vinto entrambe le sfide in programma oggi e domani si giocheranno l’ingresso diretto agli ottavi di finale con le lettoni Grosberga/Briede. Le azzurre hanno sconfitto prima 2-0 (21-11, 21-12) le bulgare Gadzheva/Duleva e poi, al termine di un match giocato a corrente alternata, 2-1 (21-6, 17-21, 16-14) le francesi Dardelet/Thibaut.

In campo maschile era iniziata male l’avventura di Marco Viscovich e Samuel Frascio che al debutto avevano perso 2-1 (21-12, 15-21, 15-12) contro gli spagnoli Yuste/Saucedo, poi si sono rifatti nel pomeriggio battendo nettamente 2-0 (21-13, 21-12) gli israeliani Hadar/Day e mettendo così al sicuro il passaggio al turno successivo. Domani la sfida conclusiva del girone contro i forti russi Veretiuk/Shekunov, una delle coppie favorite per la conquista del titolo.

TORNEO MASCHILE

Pool H

Brekke/Ringøen (Nor)-Siapanis/Savvides (Cyp) 2-0 (22-20, 21-16), Ochaya/Schedl (Aut)-Zavadil/Sepka (Cze) 1-2 (15-21, 21-17, 10-15), Brekke/Ringøen (Nor)-Zavadil/Sepka (Cze), Ochaya/Schedl (Aut)-Siapanis/Savvides (Cyp).

Domani: Siapanis/Savvides (Cyp)-Zavadil/Sepka (Cze), Ochaya/Schedl (Aut)-Brekke/Ringøen (Nor).

Pool G

Damen/de Groot (Ned)-Saarimäki/Pennanen (Fin) 2-0 (21-18, 21-10), Ucar/Demirer (Tur)-Ehrenwald/Pavlicko (Svk) 0-2 (11-21, 19-21)

Domani: Saarimäki/Pennanen (Fin)-Ehrenwald/Pavlicko (Svk), Ucar/Demirer (Tur)-Damen/de Groot (Ned), Damen/de Groot (Ned)-Ehrenwald/Pavlicko (Svk), Ucar/Demirer (Tur)-Saarimäki/Pennanen (Fin).

Pool F

Lõhmus/Tammearu (Est)-Rinkevics/Stankevics (Lat) 2-0 (21-13, 23-21), Dillier/Schnegg (Sui)-Chandrinos/Chandrinos (Gre) 2-0 (21-12, 21-14)

Domani: Rinkevics/Stankevics (Lat)-Chandrinos/Chandrinos (Gre), Dillier/Schnegg (Sui)-Lõhmus/Tammearu (Est), Lõhmus/Tammearu (Est)-Chandrinos/Chandrinos (Gre), Dillier/Schnegg (Sui)-Rinkevics/Stankevics (Lat).

Pool E

Udrih/Mozic (Slo)-Stréli/Sándor (Hun) 2-0 (21-9, 21-10), Goalen/Drysdale-Anderson (Eng)-Benes/Maixner (Cze) 0-2 (18-21, 14-21), Udrih/Mozic (Slo)-Benes/Maixner (Cze), Goalen/Drysdale-Anderson (Eng)-Stréli/Sándor (Hun)

Domani: Stréli/Sándor (Hun)-Benes/Maixner (Cze), Goalen/Drysdale-Anderson (Eng)-Udrih/Mozic (Slo)

Pool D

Florczyk/Nowak (Pol)-Maia/Filipe (Por) 2-0 (21-12, 21-11), Meier/Pfretzschner (Ger)-Marcussen/Hoff (Den) 2-0 (21-8, 21-13)

Domani: Maia/Filipe (Por)-Marcussen/Hoff (Den), Meier/Pfretzschner (Ger)-Florczyk/Nowak (Pol), Florczyk/Nowak (Pol)-Marcussen/Hoff (Den), Meier/Pfretzschner (Ger)-Maia/Filipe (Por).

Pool C

Kanavalau/Basiayeu (Blr)-Hellvig/Åhman (Swe) 0-2 (15-21, 8-21), Lalisse/Schalk (Fra)-Kosinski/Tanase (Rou) 2-1 (21-15, 15-21, 15-7), Kanavalau/Basiayeu (Blr)-Kosinski/Tanase (Rou), Lalisse/Schalk (Fra)-Hellvig/Åhman (Swe).

Domani: Hellvig/Åhman (Swe)-Kosinski/Tanase (Rou), Lalisse/Schalk (Fra)-Kanavalau/Basiayeu (Blr)

Pool B

Viscovich/Frascio (Ita)-Hadar/Day (Isr) 2-0 (21-13, 21-12), Veretiuk/Shekunov (Rus)-Yuste/Saucedo (Esp) 2-0 (21-10, 21-10), Viscovich/Frascio (Ita)-Yuste/Saucedo (Esp) 1-2 (12-21, 21-15, 12-15), Veretiuk/Shekunov (Rus)-Hadar/Day (Isr) 2-0 (21-10, 21-10)

Domani: Yuste/Saucedo (Esp)-Hadar/Day (Isr), Veretiuk/Shekunov (Rus)-Viscovich/Frascio (Ita).

Pool A

Boiko/Kravchenko (Ukr)-Makaras/Bartkus (Ltu) 0-2 (15-21, 15-21), Trousil/Vodicka (Cze)-Mannaert/van Grinsven (Bel) 2-0 (21-12, 21-10).

Domani: Makaras/Bartkus (Ltu)-Mannaert/van Grinsven (Bel), Trousil/Vodicka (Cze)-Boiko/Kravchenko (Ukr), Boiko/Kravchenko (Ukr)-Mannaert/van Grinsven (Bel), Trousil/Vodicka (Cze)-Makaras/Bartkus (Ltu).

TORNEO FEMMINILE

Pool H

Herrmann/Perowicz (Pol)-Alupei/Corcoz (Rou) 2-0 (21-10, 21-15), Reffel/Areskoug (Swe)-Maor/Ben Shlomo (Isr) 2-1 (21-16, 18-21, 15-12)

Domani: Alupei/Corcoz (Rou)-Maor/Ben Shlomo (Isr), Reffel/Areskoug (Swe)-Herrmann/Perowicz (Pol), Herrmann/Perowicz (Pol)-Maor/Ben Shlomo (Isr), Reffel/Areskoug (Swe)-Alupei/Corcoz (Rou).

Pool G

Moser/Rohrer (Sui)-Cierna/Podhradska (Svk) 2-0 (21-14, 21-11), Dashevska/Rylova (Ukr)-Tezzele/Svozilova (Cze) 2-0 (21-15, 21-12)

Domani: Cierna/Podhradska (Svk)-Tezzele/Svozilova (Cze), Dashevska/Rylova (Ukr)-Moser/Rohrer (Sui), Moser/Rohrer (Sui)-Tezzele/Svozilova (Cze), Dashevska/Rylova (Ukr)-Cierna/Podhradska (Svk).

Pool F

Mitter/Saric (Aut)-Sahin/Alan (Tur) 2-0 (21-6, 21-9), Matiou/Baka (Gre)-Kuivonen/Lass (Est) 2-0 (21-13, 21-11)

Domani: Sahin/Alan (Tur)-Kuivonen/Lass (Est), Matiou/Baka (Gre)-Mitter/Saric (Aut), Mitter/Saric (Aut)-Kuivonen/Lass (Est), Matiou/Baka (Gre)-Sahin/Alan (Tur).

Pool E

Álvarez/González (Esp)-Petrauskaite/Rudkovskaja (Ltu) 2-0 (21-19, 21-13), Müller/Kunst (Ger)-Kinska/Zolnercikova (Cze) 2-0 (23-21, 21-11)

Domani: Petrauskaite/Rudkovskaja (Ltu)-Kinska/Zolnercikova (Cze), Müller/Kunst (Ger)-Álvarez/González (Esp), Álvarez/González (Esp)-Kinska/Zolnercikova (Cze), Müller/Kunst (Ger)-Petrauskaite/Rudkovskaja (Ltu).

Pool D

Grosberga/Briede (Lat)-Gadzheva/Duleva (Bul) 2-0 (21-13, 21-14), Costabile/Ditta (Ita)-Dardelet/Thibaut (Fra) 2-1 (21-6, 17-21, 16-14), Grosberga/Briede (Lat)-Dardelet/Thibaut (Fra) 2-0 (21-16, 21-9), Costabile/Ditta (Ita)-Gadzheva/Duleva (Bul) 2-0 (21-11, 21-12).

Domani: Dardelet/Thibaut (Fra)-Gadzheva/Duleva (Bul), Costabile/Ditta (Ita)-Grosberga/Briede (Lat).

Pool C

Berntsen/Aksnes (Nor)-Kastsiuchyk/Borys (Blr) 2-0 (21-18, 21-9), Bekhuis/Schoon (Ned)-Windeleff/Bisgaard (Den) 2-1 (21-7, 19-21, 15-12), Berntsen/Aksnes (Nor)-Windeleff/Bisgaard (Den) 1-2 (21-16, 12-21, 17-19), Bekhuis/Schoon (Ned)-Kastsiuchyk/Borys (Blr) 2-0 (21-18, 21-13).

Domani: Windeleff/Bisgaard (Den)-Kastsiuchyk/Borys (Blr), Bekhuis/Schoon (Ned)-Berntsen/Aksnes (Nor)

Pool B

Prihti/Ojala (Fin)-Ines/Beatriz (Por) 2-1 (21-18, 15-21, 15-6), Bocharova/Ludkova (Rus)-Keefe/Austin (Eng) 2-0 (21-11, 21-17), Prihti/Ojala (Fin)-Keefe/Austin (Eng), Bocharova/Ludkova (Rus)-Ines/Beatriz (Por)

Domani: Ines/Beatriz (Por)-Keefe/Austin (Eng), Bocharova/Ludkova (Rus)-Prihti/Ojala (Fin).

Pool A

Bulc/Zdešar (Slo)-Gusarova/Siakidou (Cyp) 2-0 (21-18, 21-19), Honzovicova/Sulcova (Cze)-Réthelyi/Divényi (Hun) 2-0 (21-7, 21-12), Bulc/Zdešar (Slo)-Réthelyi/Divényi (Hun), Honzovicova/Sulcova (Cze)-Gusarova/Siakidou (Cyp)

Domani: Gusarova/Siakidou (Cyp)-Réthelyi/Divényi (Hun), Honzovicova/Sulcova (Cze)-Bulc/Zdešar (Slo).