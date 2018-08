Beach volley, Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti: doppio nono posto per gli azzurri

Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di lottare fino all’ultimo punto.

Nel torneo maschile Viscovich/Frascio hanno sconfitto la prima coppia ceca affrontata nei sedicesimi di finale. Gli azzurri hanno superato 2-1 (21-16, 19-21, 11-15) i temibili Benes/Maixner, al termine di un match molto combattuto. Negli ottavi di finale, però, la coppia italiana si è arresa alla coppia ceca più attesa, Trousil/Vodicka, vittoriosa con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-19).

Nel torneo femminile tutto facile per Costabile/Ditta nei sedicesimi di finale contro le estoni Kuivonen/Lass, travolte con il punteggio di 2-0 (21-11, 21-15). Le azzurre, però, hanno sbattuto contro le padrone di casa Honzovicova/Sulcova, perdendo 2-0 l’ottavo di finale. Decisiva la sconfitta ai vantaggi (23-21) per le italiane che poi hanno lottato anche nella prima parte del secondo set arrendendosi con il punteggio di 21-16.

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Mitter/Saric (Aut)-Kinska/Zolnercikova (Cze) 2-0 (21-18, 21-15), Reffel/Areskoug (Swe)-Keefe/Austin (Eng) 0-2 (16-21, 15-21), Prihti/Ojala (Fin)-Tezzele/Svozilova (Cze) 2-1 (12-21, 21-16, 15-5), Álvarez/González (Esp)-Gadzheva/Duleva (Bul) 2-0 (21-6, 21-15), Bulc/Zdešar (Slo)-Maor/Ben Shlomo (Isr) 2-0 (21-14, 21-16), Windeleff/Bisgaard (Den)-Gusarova/Siakidou (Cyp) 2-0 (21-16, 21-13), Moser/Rohrer (Sui)-Berntsen/Aksnes (Nor) 0-2 (25-27, 17-21), Costabile/Ditta (Ita)-Kuivonen/Lass (Est) 2-0 (21-11, 21-15).

Ottavi di finale: Bocharova/Ludkova (Rus)-Mitter/Saric (Aut) 2-0 (21-12, 21-15), Dashevska/Rylova (Ukr)-Keefe/Austin (Eng) 2-0 (21-15, 21-16), Matiou/Baka (Gre)-Prihti/Ojala (Fin) 2-0 (21-18, 21-16), Bekhuis/Schoon (Ned)-Álvarez/González (Esp) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15), Grosberga/Briede (Lat)-Bulc/Zdešar (Slo) 2-0 (21-10, 21-19), Müller/Kunst (Ger)-Windeleff/Bisgaard (Den) 2-0 (21-14, 21-15), Herrmann/Perowicz (Pol)-Berntsen/Aksnes (Nor) 2-0 (21-17, 21-16), Honzovicova/Sulcova (Cze)-Costabile/Ditta (Ita) 2-0 (23-21, 21-16)

Quarti di finale: Dashevska/Rylova (Ukr)-Bocharova/Ludkova (Rus), Alvarez/González (Esp)-Matiou/Baka (Gre), Müller/Kunst (Ger)-Grosberga/Briede (Lat), Honzovicova/Sulcova (Cze)-Herrmann/Perowicz (Pol)

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Siapanis/Savvides (Cyp)-Rinkevics/Stankevics (Lat) 1-2 (21-19, 17-21, 9-15), Makaras/Bartkus (Ltu)-Lalisse/Schalk (Fra) 0-2 (13-21, 14-21), Yuste/Saucedo (Esp)-Zavadil/Sepka (Cze) 0-2 (17-21, 15-21), Florczyk/Nowak (Pol)-Ehrenwald/Pavlicko (Svk) 2-0 (21-14, 21-10), Kanavalau/Basiayeu (Blr)-Goalen/Drysdale-Anderson (Eng) 2-1 (26-28, 21-17, 15-13), Dillier/Schnegg (Sui)-Maia/Filipe (Por) 2-0 (21-14, 21-11), Saarimäki/Pennanen (Fin)-Boiko/Kravchenko (Ukr) 2-1 (26-24, 13-21, 15-9), Benes/Maixner (Cze)-Viscovich/Frascio (Ita) 1-2 (21-16, 19-21, 11-15).

Ottavi di finale: Veretiuk/Shekunov (Rus)-Rinkevics/Stankevics (Lat) 2-0 (21-19, 21-16), Damen/de Groot (Ned)-Lalisse/Schalk (Fra) 2-0 (21-17, 21-15), Lõhmus/Tammearu (Est)-Zavadil/Sepka (Cze) 2-0 (21-13, 21-13), Hellvig/Åhman (Swe)-Florczyk/Nowak (Pol), Meier/Pfretzschner (Ger)-Kanavalau/Basiayeu (Blr) 2-1 (27-29, 21-14, 15-12), Udrih/Mozic (Slo)-Dillier/Schnegg (Sui) 1-2 (21-19, 13-21, 16-18), Brekke/Ringøen (Nor)-Saarimäki/Pennanen (Fin) 2-1 (19-21, 21-14, 15-11), Trousil/Vodicka (Cze)-Viscovich/Frascio (Ita) 2-0 (21-14, 21-19)

Quarti di finale: Damen/de Groot (Ned)-Veretiuk/Shekunov (Rus), -Lõhmus/Tammearu (Est), Dillier/Schnegg (Sui)-Meier/Pfretzschner (Ger), Trousil/Vodicka (Cze)-Brekke/Ringøen (Nor)