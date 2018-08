Beach Volley, Europei Under 18 Brno. Svezia e Germania sul tetto del Vecchio Continente

Svezia a sorpresa tra gli uomini, Germania, molto meno sorprendente, tra le donne: questo il verdetto del campionato Europeo Under 18 che si è concluso oggi a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile i nuovi campioni continentali giovanili sono gli svedesi Jonathan Hellvig e David Ahman che in finale hanno spento il sogno con un secco 2-0 (21-18, 21-10) dei padroni di casa cechi Trousil/Vodicka, coppia che aveva eliminato negli ottavi gli azzurri Viscovich/Frascio. Terzo gradino del podio per l’immancabile Russia con Veretiuk/Shekunov che hanno smaltito la delusione per la sconfitta in semifinale battendo 2-0 (21-19, 21-16) gli svizzeri Dillier/Schnegg.

In campo femminile la Germania torna sul gradino più alto del podio a quattro anni dall’ultimo trionfo continentale giovanile grazie a Svenja Muller e Lea Sophie Kunst che in finale superano 2-0 (23-21, 21-16) le russe Bocharova/Ludkova, sovvertendo il pronostico della vigilia. Terzo gradino del podio per le spagnole Alvarez/Gonzalez che si sono imposte 2-0 (21-16, 21-16) sulle padrone di casa Honzovicova/Sulcova, “giustiziere” delle azzurre Costabile/Ditta,

Quarti di finale maschili: Damen/de Groot (Ned)-Veretiuk/Shekunov (Rus) 0-2 (16-21, 13-21), Hellvig/Åhman (Swe)-Lõhmus/Tammearu (Est) 2-1 (33-35, 21-19, 15-8), Dillier/Schnegg (Sui)-Meier/Pfretzschner (Ger) 2-0 (31-29, 23-21), Trousil/Vodicka (Cze)-Brekke/Ringøen (Nor) 2-1 (19-21, 21-13, 15-8)

Semifinali maschili: Hellvig/Åhman (Swe)-Veretiuk/Shekunov (Rus) 2-1 (11-21, 21-19, 15-11), Trousil/Vodicka (Cze)-Dillier/Schnegg (Sui) 2-1 (23-21, 17-21, 15-7)

Quarti di finale femminili: Dashevska/Rylova (Ukr)-Bocharova/Ludkova (Rus) 1-2 (21-18, 23-25, 6-15), Álvarez/González (Esp)-Matiou/Baka (Gre) 2-0 (21-10, 21-16), Müller/Kunst (Ger)-Grosberga/Briede (Lat) 2-0 (21-16, 21-6), Honzovicova/Sulcova (Cze)-Herrmann/Perowicz (Pol) 2-0 (21-11, 21-19)

Semifinali femminili: Álvarez/González (Esp)-Bocharova/Ludkova (Rus) 0-2 (19-21, 22-24), Honzovicova/Sulcova (Cze)-Müller/Kunst (Ger) 0-2 (12-21, 15-21)