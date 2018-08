Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia riabbraccia Danilo Gallinari? Il rientro dopo i litigi. Belinelli no, Datome e Melli verso il sì

L’Italia si avvicina a grandi passi alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket, due appuntamenti decisivi sulla strada che porta in Cina: il 14 settembre sfida alla Polonia a Bologna, tre giorni più tardi la trasferta di Debrecen contro l’Ungheria. La nostra Nazionale insegue un doppio successo che metterebbe una bella ipoteca sul pass per la rassegna iridata ma nelle ultime ore è arrivato il no di Marco Belinelli che, d’accordo col CT Meo Sacchetti, ha deciso di rinunciare a questa finestra per arrivare ben preparato al training camp con San Antonio che scatterà il prossimo 24 settembre.

Fortunatamente non ci sono incomprensioni tra il giocatore e lo staff, Belinelli ha comunicato tutto con largo anticipo e ha trovato l’intesa. Situazione decisamente diversa rispetto a quella che si era creata qualche mese fa con il botta e risposta verbale tra Sacchetti e Danilo Gallinari durante l’ultima finestra di qualificazione. Il Gallo però sarebbe orientato verso il ritorno in azzurro come riporta la Gazzetta dello Sport: il 30enne è tornato a Los Angeles e sta cercando di convincere i Clippers a dargli il via libera in modo da poter rispondere alla convocazione. Sarebbe un rinforzo importante per l’Italia che dovrà già fare a meno dell’infortunato Daniel Hackett e di Alessandro Gentile (parteciperà al training camp con gli Houston Rockets), ma attenzione perché Gigi Datome e Nicolò Melli molto probabilmente saranno in campo a difendere i nostri colori.













Credit: Ciamillo