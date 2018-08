Basket, Playoff WNBA 2018: eliminate le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini

Finiscono subito al primo turno i playoff WNBA di Cecilia Zandalasini. Le sue Minnesota Lynx sono state sconfitte dalle Los Angeles Sparks per 75-68. Escono di scena, dunque, le campionesse in carica, reduci comunque da una stagione regolare altalenante e che le aveva costrette a questo match da dentro o fuori.

Dopo un ottimo inizio di partita, nel quale ha toccato anche il +7 (24-17), Minnesota si è spenta in attacco e ha lasciato spazio alle Sparks. La squadra californiana ha chiuso avanti all’intervallo (40-37) e nel terzo quarto il vantaggio di Los Angeles ha toccato anche la doppia cifra. Lynx che hanno provato a rimontare e sono arrivate anche ad un solo possesso di distanza, ma Nneka Ogwumike dalla lunetta è stata glaciale, regalando il successo alle Sparks.

Proprio la giocatrice della Dinamo Kursk (quando viene in Europa) è stata tra le migliori in casa Los Angeles con 19 punti a referto. Grandissima prestazione di Chelsea Gray, autrice di 26 punti, e buona prova anche dell’ “italiana” Riquna Williams, che chiude con 17 punti.

Purtroppo è stata una serata negativa per Cecilia Zandalasini. L’azzurra, partita nel quintetto titolare, ha chiuso con solo tre punti (1/4 dal campo) in 25 minuti di impiego. A Minnesota non sono bastati i 18 punti di Sylvia Fowles.

Questo il tabellino della partita

MINNESOTA LYNX – LOS ANGELES SPARKS 68-75 (16-15, 21-25, 15-18, 16-17)

Minnesota: Zandalasini 3, Moore 14, Fowles 18, Augustus 5, Whalen 9, Wright 4, Fagbenle 15, Jones, Brunson, Colson, Larkins, Robinson

Los Angeles: Beard 2, Ogwumike 19, Parker 2, Williams 17, Gray 26, Carson 6, Lavender 6, Sims, Samuelson, Vadeeva, Wiese













Credit: Ciamillo