Basket NBA: diramato l’intero calendario della regular season 2018-2019. Aprono Celtics e 76ers, debutto di LeBron James coi Lakers il 18 ottobre

Dopo alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi, è stato diramato l’intero calendario delle 1230 partite che andranno a comporre la regular season NBA 2018-19. L’onore di aprire l’anno spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, di scena al TD Garden di Boston il 16 ottobre. Subito dopo inizierà l’ultima stagione dei Golden State Warriors all’Oracle Arena di Oakland, prima del trasferimento a San Francisco dei vincitori di tre anelli nelle ultime quattro stagioni: Steph Curry e compagnia riceveranno gli Oklahoma City Thunder.

Il debutto di LeBron James con la maglia dei Los Angeles Lakers è invece previsto per il 18 ottobre, quando i gialloviola affronteranno i Portland Trail Blazers nell’Oregon; per vederlo allo Staples Center da padrone di casa bisognerà attendere il 20 ottobre, giorno in cui a LA arriveranno gli Houston Rockets, nei quali sarà interessante capire quale sarà l’effetto determinato dalla presenza di Carmelo Anthony accanto a James Harden e Chris Paul.

I San Antonio Spurs di Marco Belinelli (e di Ettore Messina, sempre al fianco di Gregg Popovich) cominceranno la stagione il 17 ottobre in casa contro i Minnesota Timberwolves, mentre i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari saranno impegnati nello stesso giorno allo Staples Center proprio contro l’ex squadra del giocatore milanese, i Denver Nuggets. Infine, Sergio Scariolo inizierà l’avventura da assistant coach dei Toronto Raptors all’Air Canada Centre contro i Cleveland Cavaliers. Data? Anche qui, 17 ottobre.

Limitandoci al campo di gioco, ed escludendo dunque presenze in panchina, saranno quattro gli scontri Spurs-Clippers, e quindi Beli-Gallo: il 15 novembre a Los Angeles, il 13 dicembre a San Antonio, il 29 dicembre allo Staples Center e infine il 20 gennaio all’AT&T Center.

Foto: NBA Twitter