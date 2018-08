Basket, Meo Sacchetti: “Datome e Melli aiuteranno la squadra. Dobbiamo partire forte”

Inizia a Pinzolo il raduno della nazionale italiana di basket verso gli appuntamenti di settembre con le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il 14 a Bologna con la Polonia, il 17 invece la trasferta in Ungheria: non ci saranno le stelle NBA Danilo Gallinari e Marco Belinelli, ma gli azzurri vogliono comunque fare due su due. A parlare ad inizio raduno è il ct Meo Sacchetti al Corriere dello Sport.

Tornano in gruppo due uomini fondamentali come Datome e Melli: “È stimolante, perché i due del Fenerbache, oltre ad essere giocatori importanti sono anche persone “giuste”: sanno stare nel gruppo, aiutano la squadra e non pensano solo a se stessi. Saranno anche da stimolo per gli altri ragazzi. Tecnicamente non abbiamo tanto tempo per preparare le partite, ma abbastanza per cercare di recuperare la condizione fisica di chi ha lavorato di meno. Tatticamente non lavoreremo su cento cose, ma su tre o quattro fatte bene”.

Le avversarie: “La Polonia ha uomini più esperti, sembra più strutturata. La vera corsa dobbiamo farla su Lituania e Croazia? No, bisogna vincere le partite che possono portarci ai Mondiali. Quindi la prima contro i polacchi sicuramente. Non possiamo pensare che poi ci saranno altre gare per recuperare eventualmente. Le prossime saranno le due sfide più importanti di questa seconda fase”.

Attesa per il passaporto Jeff Brooks: “Il discorso di Jeff è partito da un’idea di Ettore Messina: era stato lui a tentare di portarlo in azzurro. Io l’ho avuto a Sassari: è un uomo-squadra, e poi ora ha anche l’esperienza dell’Eurolega, visto che proviene da Malaga. Il problema è che per ora il passaporto non lo ha. Quando lo avrà, penserò seriamente di farlo giocare”.

Della Valle: “Amedeo oltre alla sfrontatezza ha un carattere molto forte: giocare a Milano non sarà facile, però non è uno che si butterà giù nel caso dovesse stare in campo un po’ meno”.













Foto: Ciamillo