Basket femminile, Europei Under 18: grande rimonta delle azzurrine. Belgio battuto

Seconda vittoria per l’Italia agli Europei di basket femminile Under 18. Le azzurrine hanno sconfitto il Belgio di misura per 55-53 grazie ad un canestro a 40 secondi dalla fine di Sara Toffolo e dopo una rimonta sensazionale. Adesso negli ottavi di finale l’Italia affronterà la Germania.

Migliori marcatrici dell’incontro Alessandra Orsili e Alice Gregori con 12 punti ed uniche anche in doppia cifra in casa Italia. Al Belgio, invece, non bastano i 14 punti di Billie Massey e gli 11 di Maxuella Lisowa Mbaka.

Una partita che si era messa malissimo per le azzurrine, che si sono trovate sotto al primo quarto addiritturra per 18-5. Il Belgio si è trovato avanti anche di 19 punti, ma l’Italia non ha mai mollato. Un terzo quarto eccezionale della squadra di coach Iurlaro, che ha ridotto sul -6. Nell’ultimo quarto Orsili ha firmato il vantaggio per l’Italia (53-49). Massey ha pareggiato con una tripla, prima del canestro della vittoria di Toffolo.

Questo il tabellino della partita

Italia-Belgio 55-53 (5-18; 20-33; 39-45; 55-53)

Italia: Ianezic 5, Cantone ne, Toffolo 6, Conte 4, Profaiser, Gregori 12, Pastrello 5, Orsili 12, Vella 4, Bocola ne, Baldi 1, Soglia 6. All. Francesco Iurlaro

Belgio: Dits, Hambursin 6, Be. Massey 4, Van Buggenhout 8, Baeskens-Charlier, Bell 6, Heemels, Leblon, Bi. Massey 14, Traore ne, Mbaka, 11, Vervaet 4. All. Arvid Diels

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit FIBA.com