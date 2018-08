Basket femminile, Europei Under 18 2018: prima vittoria per l’Italia, sconfitta la Svezia

Prima vittoria per l’Italia agli Europei U18 di basket femminile che si stanno giocando al PalaCarnera di Udine. Le azzurre, dopo la sconfitta patita all’esordio contro la Croazia, oggi hanno demolito la Svezia per 62-50 e domani sera (ore 21.00) giocheranno l’ultima partita della fase a gironi contro il Belgio (questa fase serve solo per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta che inizierà con gli ottavi di finale). Spiccano le prestazioni di Giulia Ianezic (13 punti), Sara Toffolo (11) ed Elena Vella (10).

Avvio un po’ contratto della nostra Nazionale, le scandinave si issano sul 9-4 ma le ragazze di Francesco Iurlaro reagiscono prontamente. Dopo due quarti equilibrati, le padrone di casa piazzano una fiammata importante con Ianezic e Gregori che vale il +8 e annesso 43-37 prima degli ultimi 10 minuti di gioco dove, con tre recuperi in apertura, voliamo sul 50-37 mettendo in ghiaccio il risultato.

Italia-Svezia 62-50 (10-9; 29-29; 43-37)

Italia: Ianezic 13, Cantone, Toffolo 11, Conte 3, Profaiser 2, Gregori 9, Pastrello 2, Orsili 4, Vella 10, Bocola, Baldi 2, Soglia 6. All. Francesco Iurlaro

Svezia: Ahlberg, Dourva 3, Erlandsson 4, Lundqvist 3, Taylor 5, Ekstrom, Elias 9, Johnson 4, Baba, Karlsson 3, Persson 5, Sabel 14.