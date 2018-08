Basket femminile, cinque partite amichevoli per l’Italia nelle prossime due settimane

La nazionale italiana di basket femminile si lancia in un mese di agosto che la vedrà impegnata in cinque incontri amichevoli tra Vicenza, Anglet (Francia) e La Spezia. Le partite serviranno per dare forma a quella parte della squadra che verrà poi portata nei due incontri decisivi per la qualificazione agli Europei 2019, che si disputeranno a novembre.

Le azzurre, che si stanno allenando alla Ghirada di Treviso sotto la guida di Marco Crespi, sono Olbis Andrè, Valeria Battisodo, Sabrina Cinili, Martina Crippa, Lorela Cubaj, Valeria De Pretto, Caterina Dotto, Francesca Dotto, Elisa Ercoli, Marcella Filippi, Gaia Gorini, Martina Kacerik, Jasmine Keys, Giuditta Nicolodi, Francesca Pan, Elisa Penna, Giorgia Sottana, Laura Spreafico.

Non ci sono Cecilia Zandalasini e Kathrin Ress per motivi diversi: la prima è negli Stati Uniti, dove sta terminando la stagione regolare di WNBA con le Minnesota Lynx, mentre la seconda è stata autorizzata a lasciare il raduno alcuni giorni fa. Nella prima delle amichevoli, contro Wake Forest, non ci saranno Giorgia Sottana (lavoro differenziato), Martina Kacerik e Laura Spreafico (leggeri problemi fisici). Non ci sarà neppure Elisa Penna, ma per un altro motivo: vestirà la maglia della sua università per giocare contro le azzurre e unirsi, nell’attimo successivo alla fine della partita, al raduno delle sue connazionali.

L’Italia giocherà col lutto sulla canotta in memoria delle vittime di Genova, per le quali sarà inoltre osservato un minuto di silenzio.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DELL’ITALIA

Italia-Wake Forest University – 18 agosto ore 20:30 (Vicenza)

Italia-Francia – 20 agosto ore 18:30 (Anglet, Francia)

Italia-Francia – 21 agosto ore 18:30 (Anglet, Francia)

Italia-Israele – 27 agosto ore 20:30 (La Spezia)

Italia-Israele – 27 agosto ore 20:30 (La Spezia)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo