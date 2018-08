Basket, Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale: “Meglio prepararsi alla NBA, spero di unirmi per i Mondiali”

Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria.

Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando alle motivazioni fornite alla Gazzetta dello Sport, non sarebbe quella la causa della sua assenza in assenza. Danilo Gallinari spiega così la sua rinuncia alla maglia azzurra: “Sfortunatamente, non potrò unirmi alla Nazionale per le prossime partite di qualificazione mondiale. Rappresentare il mio paese è da sempre importante per me e non vedevo l’ora di giocare con l’Italia. I consulti con i Clippers, lo staff medico e il mio agente hanno portato però alla conclusione che è meglio io rimanga negli Usa per prepararmi al 2018-19 Nba anziché partecipare a queste partite. Il mio obiettivo è iniziare forte la stagione fin dal training camp per assumere il ruolo di leader della squadra. Auguro il meglio alla Nazionale e spero di unirmi alla squadra per i Mondiali l’anno prossimo con l’identico obiettivo: competere e vincere al più alto livello”.

Gallinari ha quindi preferito prendere parte al training camp con i suoi Los Angeles Clippers in avvio di una stagione che sarà davvero molto importante per la carriera. Confermate anche le assenze di Marco Belinelli e Alessandro Gentile, altri uomini NBA che si concentreranno sui training camp.













Credit: Ciamillo