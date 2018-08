Basket: nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli

Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. Poi in programma un torneo amichevole in Germania prima di lanciarsi verso due partite fondamentali. Rosa comunque affiatata quella tricolore che vede rientrare le stelle del Fenerbahce Luigi Datome e Niccolò Melli, oltre a tutti i giocatori dell’Armani Milano.

I convocati per il ritiro di Pinzolo

Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso Basket)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

Giocatori a disposizione

Nicola Akele (1995, 203, A, Roseto Sharks)

Jeffrey Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Mezzanotte (1998, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)













Foto: FIP, Ciamillo