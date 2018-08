Badminton, Mondiali Nanchino 2018: i risultati degli ottavi di finale. Axelsen e Marin ultimi baluardi europei

A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la quarta giornata dei Mondiali di badminton: in un tripudio orientale restano a rappresentare il Vecchio Continente il danese Viktor Axelsen, e l’iberica Carolina Marin. Giocati tutti gli ottavi di finale, domani si prosegue con i quarti dei cinque tabelloni: saranno 20 quindi le sfide in programma. Di seguito tutti i risultati della quarta giornata di sfide:

SINGOLARE MASCHILE 04:50 Finale Axelsen V. (Den) 2 21 21 Ng Ka L. A. (Hkg) 0 19 18 06:40 Finale Chen L. (Chn) 2 21 21 Nishimoto K. (Jpn) 0 18 19 08:20 Finale Chou T. Ch. (Tpe) 2 21 21 Coelho Y. (Bra) 0 11 7 09:20 Finale Antonsen A. (Den) 1 21 17 8 Momota K. (Jpn) 2 13 21 21 10:35 Finale Shi Y. (Chn) 2 21 21 Lin D. (Chn) 0 15 9 12:10 Finale Liew D. (Mys) 2 21 21 Srikanth K. (Ind) 0 18 18 12:20 Finale Tsuneyama K. (Jpn) 2 21 21 Leverdez B. (Fra) 0 17 15 13:10 Finale Vittinghus H.-K. (Den) 0 13 11 Praneeth B. S. (Ind) 2 21 21

SINGOLARE FEMMINILE 04:05 Finale Tai T. Y. (Tpe) 2 21 21 Zhang B. (Usa) 0 19 14 05:50 Finale He B. (Chn) 2 21 21 Nguyen T. L. (Vie) 0 14 11 06:00 Finale Jindapol N. (Tha) 0 12 12 Yamaguchi A. (Jpn) 2 21 21 07:00 Finale Chen X. (Chn) 1 11 21 12 Chen Y. (Chn) 2 21 18 21 08:40 Finale Marin C. (Esp) 2 21 21 Sato S. (Jpn) 0 7 13 11:30 Finale Goh J. W. (Mys) 0 21 13 Okuhara N. (Jpn) 2 23 21 11:35 Finale Intanon R. (Tha) 0 16 19 Nehwal S. (Ind) 2 21 21 14:00 Finale Sung J. H. (Kor) 0 10 18 Sindhu P. V. (Ind) 2 21 21

DOPPIO MASCHILE 04:10 Finale Boe M./Mogensen C. 0 19 10 Chen H. L./Wang Ch. 2 21 21 06:30 Finale Kamura T./Sonoda k. 2 21 21 Alfian F./Ardianto R. 0 17 16 07:15 Finale Inoue T./Kaneko Y. 2 21 20 21 Angriawan B./Hardianto H. 1 11 22 16 07:55 Finale Fernaldi G. M./Sukamuljo S. 2 21 21 Ivanov V./Sozonov I. 0 19 12 08:40 Finale Chia A./Soh W. Y. 2 21 21 Astrup K./Rasmussen A. S. 0 18 16 11:40 Finale Liao M. C./Su C. H. 0 17 9 Conrad-Petersen M./Kolding M. P. 2 21 21 13:20 Finale Goh S./Tan W. K. 1 21 15 20 Li J./Liu Y. 2 16 21 22 14:30 Finale Endo H./Watanabe Y. 0 15 14 Liu C./Zhang N. 2 21 21

DOPPIO FEMMINILE 04:55 Finale Chen Q./Jia Y. 2 21 21 Du Y./Li Y. 0 8 19 05:05 Finale Matsutomo M./Takahashi A. 0 13 15 Matsumoto M./Nagahara W. 2 21 21 05:50 Finale Polii G./Rahayu A. 2 21 21 Chow M. K./Lee M. Y. 0 18 13 06:20 Finale Kititharakul J./Prajongjai R. 2 21 21 Fruergaard M./Thygesen S. 0 19 13 10:10 Finale Chaladchalam C./Muenwong P. 0 16 12 Haris D. D./Pradipta R. A. 2 21 21 11:10 Finale Huang Y./Yu X. 0 18 19 Tanaka S./Yonemoto K. 2 21 21 12:25 Finale Awanda A. S./Istarani Ni K. M. 2 21 21 Lee S. H./Shin S. C. 0 15 17 12:30 Finale Stoeva G./Stoeva S. 0 10 11 Fukushima Y./Hirota S. 2 21 21

DOPPIO MISTO 05:00 Finale Ellis M./Smith L. 1 16 21 18 Chan P. S./Goh L. Y. 2 21 17 21 07:15 Finale Zheng S./Huang Y. 2 21 21 Faizal H./Widjaja G. E. 0 15 13 07:55 Finale Goh S. H./Lai S. J. 1 22 14 6 Rankireddy S./Ponnappa A. 2 20 21 21 09:00 Finale Jordan P./Oktaviani M. D. 1 15 21 24 Tang Chun M./Tse Y. S. 2 21 19 26 09:05 Finale Watanabe Y./Higashino A. 1 21 17 13 Wang Y./Huang D. 2 13 21 21 09:30 Finale Zhang N./Li Y. 2 21 21 Wang Ch./Lee Chia H. 0 10 15 10:20 Finale Christiansen M./Pedersen C. 2 21 21 21 Puavaranukroh D./Taerattanachai S. 1 15 23 10 10:45 Finale He J./Du Y. 0 16 16 Adcock C./Adcock G. 2 21 21













Foto: Pagina Facebook Carolina Marin

