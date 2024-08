Badminton: Axelsen e Vitidsarn si giocheranno la finale maschile alle Olimpiadi

Saranno Viktor Axelsen e Kunlavut Vitidsarn a giocarsi la finale del torneo di singolare maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il danese continua semplicemente ad essere quello che è, cioè uno dei più forti al mondo, mentre il thailandese continua a mettere insieme pezzi importanti di carriera, dopo essersi già laureato Campione del Mondo.

Per la verità, già la prima semifinale aveva i crismi del non completamente pronosticato, e Vitidsarn la risolve battendo il malese Lee Zii Jia con un netto 21-14 21-15, trovandosi così alla vetta più importante della propria carriera.

Quanto ad Axelsen, gli era necessario dare una dimostrazione di forza essendo rimasto come testa di serie più alta in tabellone. Ce l’ha fatta nonostante un primo parziale difficile con l’indiano Lakshya Sen, in rimonta: 22-20 21-14 è il punteggio che gli serve per arrivare per la terza volta consecutiva sul podio a cinque cerchi.

Per il danese si prospetta, inoltre, un pezzo di storia importante. Aspira, infatti, a essere il primo dopo Lin Dan a conquistare due ori olimpici consecutivi. Intanto raggiunge di certo il cinese Chen Long e il malese Lee Chong Wei nel novero di chi ha vinto tre medaglie nella rassegna a cinque cerchi in singolare maschile.