Atletica, Europei 2018. Yassine Rachik: “Ci credevo, è un sogno. Non bisogna arrendersi mai, ho avuto coraggio”

Yassine Rachik ha sorpreso tutti a Berlino e ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo nella maratona agli Europei 2018 di atletica leggera. L’azzurro non era accreditato alla vigilia e invece ha sovvertito tutti i pronostici regalandosi una giornata magica che non dimenticherà mai. Il 25enne di origini marocchine riesce a salire sul podio nella rassegna continentale con uno dei suoi colpi di mano e porta a casa la quarta medaglia dell’Italia in questa rassegna continentale.

Lo stesso atleta, che vive in provincia di Bergamo, è quasi incredulo per il risultato acquisito come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fidal al termine della corsa: “Ci credevamo, era veramente un sogno. Nonostante il caldo siamo riusciti a dare il massimo, in una gara uomo contro uomo, e a portare questa doppia medaglia che per me vale davvero tanto. Ho fatto una gara molto coraggiosa, cercando di spingere fino alla fine. Mi sono allenato moltissimo, soprattutto nell’ultimo periodo. Peccato per l’assenza di Daniele Meucci, ma ho dimostrato che basta crederci e non arrendersi”.













Foto: FIDAL/Colombo