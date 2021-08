LIVE Atletica, Maratona Olimpiadi in DIRETTA: Faniel e Rachik, crederci non costa nulla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ultima giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si chiude un edizione memorabile, per certi versi incredibile, dei giochi olimpici per l’atletica italiana: Tokyo 2021 ha regalato soddisfazioni enormi all’Italia e oggi si chiude come da tradizione con la Maratona maschile che vede tre azzurri al via.

La partenza è fissata, come da programma, alla mezzanotte italiana, le 7 del mattino a Sapporo. Per i favoriti non si scappa: Kenya o Etiopia per la medaglia doro. Da una parte il favorito numero uno, in grado di farsi da lepre da solo, il kenyano Eliud Kipchoge, campione olimpico uscente, e dall’altra l’etiope Leslisa Desisa, campione mondiale in carica. Ma anche il resto delle due squadre non è da sottovalutare: per il Kenya ci saranno anche Amos Kipruto, Lawrence Cherono, per l’Etiopia Shura Kitata, Sisay Lema. I padroni di casa si affidano a Kengo Suzuki, mentre dalla Tanzania arriva un outsider con Gabriel Gerlad Geay.

Le sorprese sono dietro l’angolo a questi Giochi e allora perchè non credere ancora una volta nei ragazzi azzurri che non si presentano certo senza credenziali a questa gara a Cinque Cerchi. Tre sono gli italiani al via e i fari sono puntati su Eyob Gebrehiwet Faniel, primatista italiano di mezza maratona e specialista delle lunghe distanze, su Yassine Rachik e su Yassine el Fathaoui che potrebbero regalare all’Italia un piazzamento di prestigio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della ultima giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo con la maratona maschile. Si comincia a mezzanotte. Buon divertimento e buoni Giochi Olimpici a tutti!

Foto: Colombo/Fidal