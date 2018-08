Atletica, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara giovedì 9 agosto. Orari e programma delle gare

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA DI GIOVEDI’ 9 AGOSTO

Oggi giovedì 9 agosto l’Italia proverà a essere protagonista agli Europei 2018 di atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell’alto e su Libania Grenot nelle semifinali dei 400 metri. Da non perdere la finale dei 3000 siepi dove Yohanes Chiappinelli vuole giocarsela fino in fondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara giovedì 9 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

09.30 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni: Valentina Aniballi, Daisy Osakue

10.00 Eptathlon – 100m

10.30 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni: Laura Strati

10.50 Eptathlon – Salto in alto

10.55 110m ostacoli – Batterie: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana, Lorenzo Perini

11.30 800m (maschile) – Batterie: Simone Barontini

12.30 Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

19.15 Salto con l’asta (femminile) – Finale

19.20 Eptathlon – Getto del peso

19.25 100m ostacoli – Semifinali: eventuali Luminosa Bogliolo, Elisa Maria Di Lazzaro

19.45 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni: Marco Fassinotti, Gianmarco Tamberi

19.50 400m (femminile) – Semifinali: Libania Grenot, Maria Benedicta Chighbolu

20.15 400m ostacoli (maschile) – Finale

20.22 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

20.30 Eptathlon – 200m

21.00 200m (maschile) – Finale: Fausto Desalu

21.20 3000m siepi (maschile) – Finale: Yohanes Chiappinelli, Ahmed Abdelwahed

21.50 100m ostacoli (femminile) – Finale













Foto: FIDAL/Colombo