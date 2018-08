Atletica, Europei 2018: quando gareggia Filippo Tortu nella staffetta 4×100? Data, programma, orari e tv

L’Italia vuole sognare in grande con la staffetta 4×100 maschile agli Europei 2018 di atletica leggera, gli azzurri cercheranno di lottare per conquistare una medaglia: servirà una vera e propria impresa da parte del nostro quartetto che ha comunque le carte in regola per provarci contro Gran Bretagna, Francia e le altre potenze. Ci affideremo ovviamente a Filippo Tortu, desideroso di riscatto dopo il quinto posto nella prova individuale: l’azzurro proverà a trascinare la formazione, affiancato dall’ottimo Eseosa Desalu reduce dal sesto posto con 20.13 sui 200 metri e da Marcell Jacobs.

Ma quando gareggia Filippo Tortu con la staffetta 4×100 agli Europei 2018 di atletica leggera? Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della staffetta. Prima le semifinali, poi eventualmente la finale che chiuderà proprio la rassegna continentale. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

19.40 Semifinali

21.35 Finale