Atletica, Europei 2018: Osakue in finale, Strati fuori di un cm! Dal Molin, Fofana e Perini in semifinale

All’Olympia Stadium di Berlino (Germania) proseguono gli Europei 2018 di atletica leggera. Quarta giornata incominciata con una mattinata dedicata a qualificazioni e batterie, poi in serata l’assegnazione dei titoli.

SALTO IN LUNGO (QUALIFICAZIONI, FEMMINILE) – Laura Strati è fuori dalla finale per un solo centimetro: la 27enne salta 6.60 al secondo tentativo ma nel finale viene beffata e chiude in tredicesima posizione con un po’ di amaro in bocca perché il pass era assolutamente alla sua portata. A battere per un soffio l’azzurra sono state la portoghese Evelise Veiga (6.61), la cipriota Nektaria Panagi (6.62), l’estone Ksenija Balta (6.63), la britannica Jazmin Sawyers (6.64), l’ucraina Maryna Bekh (6.64) e la spagnola Juliet Itoyta (6.65): sono davvero chiuse tutte in un fazzoletto. Per il momento la migliore è stata la serba Ivana Spanovic, grande favorita della vigilia che con i suoi 6.84 ha battuto le altre due contendenti per il titolo cioè la britannica Shara Proctor (6.75) e la tedesca Malaika Mihambo (6.71). Accedono all’atto conclusivo anche la britannica Lorraine Ugen (6.70), la svedese Khaddi Sagnia (6.69) e la bielorussa Nastassia Mironchyk (6.68).

110 METRI OSTACOLI (BATTERIE, MASCHILE) – Tutti i big erano già ammessi alle semifinali in virtù del ranking stagionale e soni stati raggiunti dagli azzurri che si sono distinti in questo turno preliminare. Paolo Dal Molin e Hassane Fofana hanno piazzato la doppietta nella prima batteria (13.40 e 13.50), Lorenzo Perini terzo nella sua batteria (13.65) alle spalle del tedesco Balnuweit (13.55) e del britannico King (13.65).

LANCIO DEL DISCO (QUALIFICAZIONI, FEMMINILE) – La nostra Daisy Osakue vola in finale con un buon 58.73, superando la norma posta a 58.50 e rispondendo presente dopo l’atto di violenza subito una decina di giorni fa. Valentina Aniballi non va oltre 55.06 e viene eliminata, serviva lanciare almeno 56.52 per passare il turno. Tutto facile per la grande favorita della vigilia, la croata Sandra Perkovic piazza un ottimo 64.54 e distanzia subito il terzetto tedesco composto da Shanice Craft (61.13), Nadine Mueller (60.64) e Claudine Vita (59.18). All’atto conclusivo accedono anche le portoghesi Liliana Cà (58.37) e Irina Rodrigues (59.22), la greca Hrisoula Anagnostopoulou (56.52), la moldava Alexandra Emilianov (58.83), la ceca Eliska Stankova (57.81), la serba Dragana Tomasevic (57.77) e la britannica Jade Lally (57.71).

800 METRI (BATTERIE, MASCHILE) – I polacchi Adam Kszczot (1:46.31) e Mateusz Borkowski (1:46.41) confermano di essere i favoriti della vigilia ma attenzione al bosniaco Amel Tuka (1:46.47) e allo spagnolo Alvaro de Arriba (1:46.48), la stella francese Pierre Ambroise Bosse si salva (terzo nella sua batteria, 1:48.14). Eliminato invece Simone Barontini, quinto nella terza batteria col tempo di 1:48.53.

Alle 12.30 inizieranno le lunghe qualificazioni del tiro del giavellotto, in corso di svolgimento la seconda prova dell’eptathlon (senza italiane).