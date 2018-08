Atletica, Europei 2018: Daisy Osakue vola in finale nel disco, che risposta dopo l’episodio di violenza

Daisy Osakue vola in finale nel lancio del disco agli Europei 2018 di atletica leggera superando la norma di qualifica fissata a 58.50. L’azzurra ha piazzato un buon 58.73 in occasione del secondo tentativo e ha così agguantato l’accesso all’atto conclusivo della rassegna continentale, entrando di diritto tra le migliori 12 del Vecchio Continente.

La 22enne non è arrivata lontana dal suo personale (59.72 siglato ad aprile) e ha dato una bellissima risposta dopo che dieci giorni fa era stata vittima di un brutto episodio di violenza: mentre stava tornando a casa nella sua Moncalieri, un macchina con a bordo tre ragazzi (poi arrestati) la ha affiancata e le è stato tirato addosso un uovo che l’ha colpita in viso. Il suo occhio sinistro ha avuto dei problemi e c’era anche il rischio che non riuscisse a gareggiare a Berlino ma ha stretto i denti e ha avuto l’ok dei medici, oggi è riuscita a essere in pedana e a raggiungere l’obiettivo stagionale. La rivedremo in gara sabato sera. Centrano la norma di qualifica anche le tedesche Shanice Craft (61.13) e Claudine Vita (59.18) mentre la grande favorita Sandra Perkovic è stata inserita nel secondo gruppo.













Foto: Fidal/Colombo