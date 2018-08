Atletica, Europei 2018: infezione alle vie urinarie per Eleonora Giorgi! Che tegola alla vigilia della 20 km

Eleonora Giorgi è alle prese con un’infezione alle vie urinarie da un paio di giorni e accusa anche febbre alta. Una brutta tegola per l’Italia alla vigilia degli Europei 2018 di atletica leggera che scatteranno lunedì 6 agosto a Berlino. La marciatrice, reduce da un eccellente quinto posto in Coppa del Mondo e seconda tra le accreditate agli Europei, puntava dritta alla medaglia e sembrava anche essere in condizione ma purtroppo l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e così la lombarda deve fare i conti con questa dolorosa infezione,

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono escluse delle complicazioni renali e polmonari e al momento si sta curando con degli antibiotici. Si tratta di una corsa contro il tempo perché la 20 km è in programma sabato 11 agosto e la partenza per la capitale tedesca è in programma mercoledì. L’Italia punterà in strada anche su Antonella Palmisano, bronzo iridato in carica e desiderosa di fare saltare il banco.