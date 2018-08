Atletica, Europei 2018: Ines Henriques domina la 50 km di marcia, che bis per la Campionessa del Mondo

Ines Henriques conferma di essere la più forte ragazza in circolazione nella 50 km di marcia, nuova disciplina per il settore femminile che aveva debuttato l’anno scorso ai Mondiali e che quest’anno è sbarcata anche agli Europei 2018 di atletica leggera. La Campionessa del Mondo in carica ha fatto gara solitaria fin dalle prime battute, dominando in lungo e in largo senza mai essere insidiata dalle avversarie sulle strade di Berlino.

La portoghese ha fatto davvero gara a sé come ci si aspettava alla vigilia ma in cuor suo sperava anche di agguantare il primato mondiale: senza però delle rivali che la stimolassero, la 38enne ha chiuso con il tempo di 4h09:21 a circa cinque minuti dal suo obiettivo. La medaglia d’argento finisce al collo dell’ucraina Alina Tsviliy (4h12:44, record nazionale) che ha disputato una prova molto accorta alle spalle della grande favorita della vigilia, bronzo per la spagnola Julia Takacs (4h15:22) che ha definitivamente fatto la differenza nei confronti delle ucraina Yudkina e Vitovshcyk negli ultimi dieci chilometri.