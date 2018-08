Atletica, Europei 2018: impressiona Desalu, Howe avanza. Bene Chigbolu, solo nulli delle tripliste, Bussotti in finale

Mattinata di qualificazioni e batterie agli Europei 2018 di atletica leggera che si stanno disputando agli Europei 2018 di atletica leggera.

200 METRI (BATTERIE, MASCHILE) – Tripletta di azzurri in semifinale. La grande attesa era tutta per Andrew Howe che tornava a gareggiare su questa distanza in una grande manifestazione internazionale dopo addirittura 13 anni. Il vicecampione mondiale di salto in lungo nel 2007 ha corso in scioltezza dopo una partenza un po’ contratta chiudendo in 20.60 alle spalle del belga Robin Vanderbemden (20.50). A destare la migliore impressione è stato un superlativo Eseosa Desalu, capace di correre 20.39 con grande disinvoltura (stagionale, il 20.25 di Tarragona era ventoso): il lombardo ha vinto la seconda batteria davanti al francese Stuart Dutamby (20.64). Qualche criticità in più per Davide Manenti che comunque sbriga la pratica col terzo posto nella seconda batteria (20.70) alle spalle del greco Likourgos Tsakonas (20.49) e del francese Mickael-Meba (20.65).

400 METRI (BATTERIE, FEMMINILE) – Tutte le big erano esentate da questo turno tra cui anche la nostra Libania Grenot che difenderà il titolo. Avremo due azzurre in semifinale grazie alla prova eccellente di Maria Benedicta Chigbolu che, dopo la partenza, vince la terza batteria in 51.76 (stagionale) precedendo la belga Camille Laus (52.40). In questo turno da annotare il 51.69 della belga Cynthia Bolingo e il 51.67 della britannica Laviai Nielsen.

100 METRI OSTACOLI (BATTERIE) – Le big sono state esentate, l’Italia festeggia la qualificazione di Luminosa Bogliolo che strappa l’ultimo tempo di ripescaggio: l’azzurra chiude la propria batteria al quarto posto con 13.21, basta per passare il turno. La migliore è la francese Solene Ndama (12.88) che precede la polacca Karolina Koleczek (12.96) e la tedesca Ricarda Lobe (13.03). Eliminata Elisa Maria Di Lazzaro (13.42).

1500 METRI (BATTERIE, MASCHILE) – L’azzurro Joao Bussotti Neves vola in finale grazie al terzo posto nella terza batteria (3:40.87) alle spalle del britannico Jake Wightman (3:40.73, miglior tempo) e del norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:40.81). Esclusione beffarda, invece, per l’altro azzurro Mohad Abdikadar: quinto posto nella seconda batteria con il tempo di 3:41.09, stesso crono di Ismael Debiani ma a ottenere l’ultimo tempo di ripescaggio è il belga per questione di millesimi. Avanti col brivido il norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:40.81) che ha rimediato a una caduta iniziale.

SALTO TRIPLO (QUALIFICAZIONI, FEMMINILE) – Controprestazione incredibile delle azzurre che si rendono protagoniste di sei nulli ed escono senza piazzare misure! Giornata da dimenticare per Ottavia Cestonaro e Darya Derkach che escono mestamente dalla competizione. Queste le qualificate alla Finale, tutte oltre la norma prevista di 14.05: la greca Paraskevi Papahristou (14.49), l’israeliana Hanna Minenko (14.41), la tedesca Neele Eckhardt (14.33), la francese Rouguy Diallo (14.31), la tedesca Kristin Gierisch (14.31), la francese Jeanine Assani (14.30), la spagnola Ana Peleteiro (14.27), la finlandese Kristiina Makela (14.24), la rumena Elena Panturoiu (14.20), la portoghese Susana Costa (14.17), la britannica Naomi Ogbeta (14.15), la bulgara Gabriele Petrova (14.05).

DECATHLON – Simone Cairoli ci ha fatto sognare la possibilità di lottare per il podio dopo aver eguagliato lo stagionale sui 110 ostacoli ma poi il lancio del disco (35.30) si è rivelato fatale. L’azzurro ora vanta un totale di 5671 punti ma è ormai lontano dal tedesco Abele (6042), dal britannico Duckworth (5989) e dagli altri uomini che lotteranno per il podio quando mancano tre prove al termine.

TIRO DEL GIAVELLOTTO (QUALIFICAZIONI, MASCHILE) – Roberto Bertolini non va oltre un modesto 71.94 e viene eliminato. Il turno di qualificazione deve ancora completarsi.













