Atletica, Europei 2018: il programma di giovedì 9 agosto. Orari, tv e italiani in gara

Giovedì 8 agosto davvero molto intenso agli Europei 2018 di atletica leggera, a Berlino verranno assegnati ben sei titoli. Riflettori puntati soprattutto sui 200 metri maschili, appassionanti anche i 3000 siepi maschili dove vedremo all’opera i nostri Chiappinelli e Abdelwahed, giro di pista con barriere per gli uomini e 100 ostacoli per le donne, tra i concorsi il tiro del giavellotto. Italia molto attenta alle qualificazioni dell’alto maschile con Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti, alle siepi e a Libania Grenot nelle semifinali dei 400 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara giovedì 9 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

09.30 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni: Valentina Aniballi, Daisy Osakue

10.00 Eptathlon – 100m

10.30 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni: Laura Strati

10.50 Eptathlon – Salto in alto

10.55 110m ostacoli – Batterie: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana, Lorenzo Perini

11.30 800m (maschile) – Batterie: Simone Barontini

12.30 Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

19.15 Salto con l’asta (femminile) – Finale

19.20 Eptathlon – Getto del peso

19.25 100m ostacoli – Semifinali: Luminosa Bogliolo

19.45 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni: Marco Fassinotti, Gianmarco Tamberi

19.50 400m (femminile) – Semifinali: Libania Grenot, Maria Benedicta Chighbolu

20.15 400m ostacoli (maschile) – Finale

20.22 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

20.30 Eptathlon – 200m

21.00 200m (maschile) – Finale: eventuali Fausto Desalu, Andrew Howe, Davide Manenti

21.20 3000m siepi (maschile) – Finale: Yohanes Chiappinelli, Ahmed Abdelwahed

21.50 100m ostacoli (femminile) – Finale













Foto: FIDAL/Colombo