Atletica, Europei 2018: Filippo Tortu vincente sui 100 metri, le quote dei bookmakers. Hughes e Vicaut favoriti

Martedì 7 agosto è il grande giorno di Filippo Tortu agli Europei 2018 di atletica leggera: il brianzolo correrà infatti sui 100 metri e andrà a caccia di una medaglia, forte del pazzesco 9.99 stampato di recente. Il 20enne si presenta a Berlino con il terzo tempo di accredito stagionale alle spalle di Zharnel Hughes e Jimmy Vicaut che hanno piazzato 9.91 un paio di mesi fa.

L’azzurro ha tutte le carte in regola per puntare al podio (finale in programma alle ore 21.50) ma i bookmaker non sembrano molto fiduciosi su una sua possibile vittoria: il successo di Filippo Tortu sui 100 metri agli Europei è quotato 6.50 dagli esperti Snai che invece vedono nettamente favorito il britannico Hughes (2.25), poi il francese Vicaut (3.25). Anche il britannico Reece Prescod riscuote più consensi dell’italiano (5.00) mentre i turchi Jak Ali Harvey e Ramil Guliyev sono dati a 10, 12.00 per l’altro britannico Chijindu Ujah.