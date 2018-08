Atletica, Europei 2018: Eseosa Desalu in finale nei 200 metri! Fuori Howe e Manenti

Eseosa Desalu desta un’ottima impressione e si qualifica per la finale dei 200 metri agli Europei di atletica a Berlino. Dopo un buona curva, il 24enne nativo di Casalmaggiore si è disteso con fluidità nel rettilineo conclusivo. Una falcata dinamica ed incisiva per concludere la seconda semifinale in 20″35 alle spalle dello spagnolo Bruno Hortelano (20″29), uno dei più accreditati favoriti al podio. Per Desalu si tratta del primato stagionale e nell’atto conclusivo proverà ad abbassare anche il personale di 20″31, ormai davvero vicino.

Nulla da fare, invece, per gli altri due azzurri in gara: Davide Manenti (20″81) ed Andrew Howe (20″78), quinto e sesto nelle rispettive semifinali, avevano già raggiunto il traguardo massimo del superamento del primo turno e non sono mai stati in lizza per l’accesso all’atto conclusivo.

Il miglior crono assoluto è stato stampato dallo svizzero, di origine giamaicana, Alex Wilson con un ottimo 20″16. Il campione del mondo in carica Ramil Guliyev si è invece gestito, imponendosi nella prima batteria con un “comodo” 20″33: l’azero naturalizzato turco resta il grande favorito, anche se Hortelano e soprattutto Wilson sembrano in grado di impensierirlo.

Desalu entra in finale con il quinto crono complessivo: il podio appare un obiettivo oggettivamente molto complicato, tuttavia l’azzurro dovrà cercare in primis di valicare i propri limiti, sperando nel contempo che qualcuno dei favoriti non si esprima al meglio.













Foto: Colombo Fidal