Atletica, Europei 2018: Danil Lysenko escluso dalla IAAF, non reperibile per controlli antidoping. Tolto lo status di neutrale al Campione del Mondo

Colpo di scena alla vigilia degli Europei 2018 di atletica leggera che scatteranno lunedì 6 agosto a Berlino. Danil Lysenko, infatti, non potrà partecipare alla rassegna continentale dopo che la IAAF gli ha tolto lo status di atleta neutrale. Il Campione del Mondo indoor di salto in alto, nonché argento iridato all’aperto, era il grande favorito per la conquista del titolo considerando anche che recentemente aveva piazzato un notevole 2.40 a Monaco ma non potrà gareggiare nella capitale tedesca. L’atleta di nazionalità russa, infatti, negli ultimi anni ha potuto partecipare ai vari eventi internazionali a titolo individuale visto che la Federazione Russa è ancora squalificata per i noti casi di doping.

Lysenko, però, non ha rispettato i parametri richiesti per ottenere lo status di atleta neutrale visto che negli ultimi mesi non è risultato reperibile per dei test antidoping fuori competizione. Rimescolate dunque tutte le carte e gara apertissima con Gianmarco Tamberi che cercherà una zampata per provare a difendere il titolo conquistato due anni fa.