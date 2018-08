Atletica, Europei 2018: CLAMOROSO, Jimmy Vicaut salta la finale dei 100 metri! Infortunio in allenamento, Tortu vuole la medaglia

Clamorosa notizia a pochissimi minuti dalla Finale dei 100 metri maschili degli Europei, che scatterà alle ore 21.50. Jimmy Vicaut, infatti, non parteciperà all’atto conclusivo: il francese, autore di un notevole 9.97 in semifinale (migliore tempo del turno), era il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro alla pari del britannico Hughes, ma un problema fisico patito durante il riscaldamento gli impedirà di correre.

Il transalpino, stando alle prime notizie riportate dalla stampa nazionale, avrebbe accusato un fastidio a un adduttore e dunque non sarà ai blocchi di partenza. Hughes diventa così il grande favorito nella corsa verso il titolo, l’uscita di scena di Vicaut (già bronzo e argento nelle ultime due edizioni degli Europei) aumenta le possibilità di Filippo Tortu, che andrà a caccia del podio: il velocista azzurro vuole a tutti i costi una medaglia, ma chissà che non riesca a battagliare anche per il bottino più importante.













Foto: Denis Kuvaev / Shutterstock.com