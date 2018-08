Atletica, Elena Vallortigara: “Agli Europei ho perso il controllo. Ora sto bene e ho bisogno di ritrovarmi a certe misure”

Elena Vallortigara è pronta a ripartire dopo la grande delusione degli Europei di Berlino. La 26enne azzurra si era presentata alla rassegna continentale con l’ambizione di conquistare una medaglia e invece è uscita dai giochi in qualificazione con un salto di 1.86. Ora la vicentina torna in gara a Zurigo, per la prima delle due finali della Diamond League 2018.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Vallortigara prova a spiegare cosa è andato storto agli Europei: “Non sono stata capace di gestire la situazione. Ho perso il controllo. E ho pagato l’inesperienza a certe manifestazioni. Ero agitata, nervosa, in ansia. In tutte le gare precedenti ero rimasta concentrata su me stessa. Lì ha influito il pubblico, il meteo, i tempi stretti tra i tentativi, persino vedere le colleghe coi body delle Nazionali, diversi da quelli usuali. Il malessere di quattro giorni prima un po’ deve aver influito. Ho mangiato due pugni di riso in 24 ore e non riuscivo a mandar giù nemmeno l’acqua. Ma non è la causa della controprestazione”

Una delusione non facile da smaltire, ma per tornare al top bisogna reagire subito: “La prima settimana è stata difficile: per più sere ho faticato ad addormentarmi. Scavavo nei perché, ma arrivavo solo a un certo punto. Poi mi sono ritrovata scarica, quasi distaccata. Ora ho bisogno di ritrovarmi a certe misure, di conferme. È come cadere da cavallo: quando succede, devi rimontare in fretta”.

Ora Vallortigara sta meglio, ha una buona condizione ed è pronta a tornare protagonista: “Mentalmente sto bene, fisicamente pure, non fosse per un lieve fastidio al ginocchio della gamba di stacco. Ho fatto delle indagini sanitarie: nulla di grave o preoccupante. Ho continuato ad allenarmi, senza più caricare e sono convinta che la condizione sia ancora alta. Emozionata per Letzigrund? Fino a un certo punto. Semmai dalla possibilità di gareggiare in un simile contesto. Chi lo avrebbe detto fino a pochi mesi fa?”













Foto: pagina FB Vallortigara