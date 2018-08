Atalanta-Copenhagen 0-0, Europa League 2019: la Dea crea molte occasioni, ma non riesce a sfondare il muro danese

Termina con uno 0-0 e molti rimpianti la gara d’andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019 tra Atalanta e Copenhagen. La Dea ha dominato la partita sia a livello di possesso palla che per occasioni create, ma non è riuscita a trovare il gol, con le conclusioni dei bergamaschi che sono sbattute sul muro difensivo dei danesi. La squadra di Gasperini ha dimostrato quindi di avere maggiore qualità degli avversari, ma ora dovrà giocarsi tutto fra sette giorni in Danimarca e lì non potrà più sbagliare.

Nel primo tempo parte subito meglio l’Atalanta che alla prima azione è subito pericolosa con Barrow. Ci provano poi dalla distanza Pasalić, Freuler e Gómez, ma il portiere danese Joronen inizia la sua serata perfetta e blocca tutto. Al 32’ Barrow devia in rete una conclusione di Gómez, ma l’arbitro ferma tutto per la posizione di fuorigioco dell’attaccante. Calano poi i ritmi della sfida, con il Copenhagen che prende le misure e riesce ad arginare meglio i padroni di casa.

Nella ripresa entra Zapata, che dà nuova linfa all’attacco nerazzurro, che inizia una fase di assedio. Al 66’ arriva l’occasione più grande del match con Gómez, che salta un uomo e calcia a giro dal limite dell’area. Il pallone però scheggia il palo e finisce sul fondo. Poco dopo ci prova Zapata e poi all’88’ Gosens con una grande conclusione, ma Joronen chiude la serata con una parata miracolosa e costringe i bergamaschi a doversi accontentare dello 0-0.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com