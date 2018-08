Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: ultima tappa per il boulder, battaglia finale a Monaco

Nel weekend si disputerà a Monaco (Germania) l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva per quanto riguarda il boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra teutonica si assegneranno dunque i trofei finali prima di proiettarsi verso i Mondiali in programma tra un mese a Innsbruck.

Al maschile i discorsi sono ancora apertissimi: lo sloveno Jerney Kruder, vincitore a Meiringen e poi due volte secondo, ha soltanto quattro punti di vantaggio sul giapponese Tomoa Narasaki che invece aveva trionfato a Mosca ma poi era salito altre quattro volte sul podio. Il testa a testa si ripeterà anche in questa circostanza e può davvero succedere di tutto, entrambi non devono sottovalutare altri pretendenti al successo di tappa come l’altro nipponico Rei Sugimoto, il russo Aleksei Rubtsov, il sudcoreano Jongwon Chon e perché no il nostro Gabriele Moroni che qualche mese fa aveva trionfato in Giappone sorprendendo tutti. Lo scalatore italiano cercherà una nuova impresa fiancheggiato da Marcello Bombardi, Michael Piccolruaz, Stefan Scarperi, Elias Iagnemma e Andrea Zanone.

Situazione molto simile al femminile dove andrà in scena la sfida finale tra le giapponesi Miho Nonaka e Akiyo Noguchi, separate da appena cinque punti in classifica generale: Noguchi ha vinto ben tre tappe in stagione mentre la sua rivale si è imposta in una sola occasione e in tutte le altre ha chiuso al secondo posto. Nessuna sembra poterle insidiare ma attenzione alla francese Fanny Gibert, alla serba Stasa Gejo, al fenomeno sloveno Janja Garnbret regina del lead e alla sua connazionale Katja Kadic, da prendere con la pinze la solita britannica Shauna Coxsey mentre l’Italia si affiderà esclusivamente ad Andrea Ebner.