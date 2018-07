Wimbledon 2018: tornano in campo Rafa Nadal e Simona Halep. Giornata con cinque azzurri, c’è il derby Fognini-Bolelli

Quarta giornata a Wimbledon 2018 e torna in campo per il suo match di secondo turno Rafael Nadal. Il numero uno del mondo, dopo la vittoria all’esordio con l’israeliano Dudi Sela, se la vedrà con il kazako Mikhail Kukushkin, giocatore che sa esprimersi bene sulle superfici veloci. Sicuramente un test importante per lo spagnolo, che nei primi turni ai Championships ha spesso faticato.

Sfida sicuramente affascinante quella che attende l’argentino Juan Martin Del Potro contro lo spagnolo Feliciano Lopez, che, a differenza dei suoi connazionali, sa giocare molto bene sull’erba. In campo anche Marin Cilic, per la prosecuzione del suo match contro l’argentino Guido Pella (croato facilmente avanti di due set), ed Alexander Zverev, che invece sfiderà l’americano Taylor Fritz. Tra i match da segnalare può essere spettacolare e divertente quello tra il giovane canadese Denis Shapovalov e il francese Benoit Paire.

In campo anche cinque azzurri. Ci sarà il derby tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, mentre Matteo Berrettini attende il francese Gilles Simon. Dopo l’interruzione per pioggia, riprenderanno le loro sfide Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, con quest’ultimo avanti di due set su Stan Wawrinka e a due punti dal portare il terzo set al tiebreak.

Nel tabellone femminile continua l’incredibile caduta delle teste di serie. Ieri è stata eliminata anche la numero due del mondo, la danese Caroline Wozniacki, e spera di non fare la stessa fine anche Simona Halep, che se la vedrà con la cinese Saisai Zheng.

In campo anche la campionessa in carica Garbine Muguruza, che affronta la belga Alison Van Uytvanck. La numero tre del mondo parte nettamente con i favori del pronostico e dopo l’uscita di scena di Petra Kvitova è diventata la principale favorita per la vittoria finale.

Sono due le sfide che raccolgono il maggior interesse nel tabellone femminile: la prima va in scena addirittura sul Centrale ed è quella che mette di fronte la padrona di casa Johanna Konta e la slovacca Dominika Cibulkova; mentre la seconda vedrà l’australiana Ashleigh Barty testare il possibile rientro a buoni livelli della canadese Eugenie Bouchard.

Giornata che vede impegnate anche la tedesca Angelique Kerber e la lettone Jelena Ostapenko, che affrontano rispettivamente l’americana Claire Liu e la belga Kirsten Flipkens.













Foto: Alessio Marini