Wimbledon 2018: tocca a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Cinque italiani in campo: debuttano Fognini e Cecchinato

Seconda giornata a Wimbledon. Tocca a Rafa Nadal, che apre oggi la sua campagna ai Championships contro l’israeliano Dudi Sela. Sarà l’occasione per rivedere in campo lo spagnolo, che fa il suo debutto stagionale su erba contro un avversario piuttosto comodo, dopo la pausa (meritata) in seguito all’undicesimo trionfo a Parigi. Rafa è uno dei favoriti e non potrebbe essere altrimenti, ma la statistica dice che l’erba gli risulta indigesta da sette stagioni: l’ultima volta oltre il quarto turno risale al 2011, quando fu sconfitto in finale da Djokovic.

Proprio Novak è l’altro protagonista di giornata. Non ha un debutto facile, contro l’americano Tennys Sandgren, sorpresa di Melbourne, ma Nole è apparso in netto miglioramento durante la settimana al Queen’s. Il serbo si presenta ai Championships quasi a fari spenti, offuscato dagli eterni rivali Roger e Rafa, ma chissà che non possa crescere e arrivare a rompere le uova nel paniere al dominio elvetico-spagnolo, proseguendo quel ciclico ripetersi degli eventi innescatosi da inizio 2017.

Rimanendo nel tabellone maschile sarà la giornata anche di Juan Martin Del Potro e Alexander Zverev, che non dovrebbero avere problemi contro Gojowczyk e Duckworth, mentre sarà interessante vedere Dominic Thiem all’opera contro il cipriota Marcos Baghdatis, giocatore esperto e in grado di gasarsi da queste parti.

Al femminile toccherà a Garbiñe Muguruza, che come tradizione vuole apre il martedì, essendo campionessa in carica. Affronterà una giocatrice di casa, Naomi Broady, che non dovrebbe causarle parecchi grattacapi. La spagnola è una delle favorite per la riconferma ma dovrà sudare, in un lato di tabellone in cui figurano anche Simona Halep, da valutare all’esame erba (apre con la giapponese Nara), la tedesca Angelique Kerber, già finalista qui, e Johanna Konta. Il match più interessante di giornata, però, sarà quello che vedrà di fronte la francese Caroline Garcia e la svizzera Belinda Bencic.

Capitolo italiani. Ben cinque in campo oggi, tra cui i due più attesi, Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo gioca da favorito contro il giapponese Taro Daniel, che lo aveva costretto al quinto set in Coppa Davis, più arduo il compito del siciliano, che ha risposto bene alla sbornia post-Parigi ma che dovrà vedersela con il talento australiano di Alex de Minaur. Partirà sfavorito, invece, Matteo Berrettini, atteso da una sfida intrigante contro l’americano Jack Sock, che in una stagione tutt’altro che esaltante qualcosa potrebbe concedere. Avversario statunitense anche per Lorenzo Sonego, che proveraa sovvertire il pronostico contro Taylor Fritz. Simone Bolelli avrà più di una chance contro il più quotato uruguaiano Pablo Cuevas.













