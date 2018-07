Wimbledon 2018: Thomas Fabbiano esce di scena al terzo turno. Stefanos Tsitsipas trionfa in tre set

Termina al terzo turno l’avventura del nostro Thomas Fabbiano a Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto sull’erba londinese dal greco Stefanos Tsitsipas (testa numero 31 del seeding) con il punteggio di 6-2 6-1 6-4 in 1 ora e 33 minuti di gioco. Troppo superiore il tennis esibito dall’ellenico che, nonostante la giovane età, ha saputo gestire alla perfezione i momenti del confronto. Il pugliese, reduce dall’impresa di ieri contro lo svizzero Stan Wawrinka, deve salutare Church Road, soddisfatto comunque del suo torneo.

Nel primo set la partenza è illusoria per l’azzurro: break in apertura e colpi di pregevole fattura. Da quel momento, però, il greco cambia marcia, aumentando la profondità del suo tennis e non dando modo a Thomas di organizzare una valida difesa. Arrivano due break in successione che fanno volare il n.35 del mondo sul 4-1. Fabbiano, purtroppo, è in balia delle iniziative dell’avversario ed è costretto a cedere per la terza volta il proprio turno in battuta nell’ottavo game, perdendo il primo parziale 6-2. Il 18% dei punti conquistati con la seconda di servizio è un dato che definisce esaustivamente le difficoltà del nostro portacolori.

Nel secondo set, dopo un scambio di break e controbreak, nel quale l’azzurro recupera l’iniziale 2-0, l’incidenza della sua seconda di servizio (poco sopra il 20% dei punti ottenuti) fa ancora una volta la differenza in negativo. Le potenti risposte del 19enne nativo di Atene portano tantissimi punti che si riflettono nei due break del quarto e sesto gioco..

Nel terzo set Thomas prova a reagire alzando il livello proprio standard e riuscendo a rispondere all’iniziale break di Tsitsipas. Ma la classe del giovane greco si fa sentire sull’erba del “Tempio londinese” e così, strappando il servizio nel settimo game all’italiano ed annullando una chance del controbreak al pugliese nel successivo, può festeggiare l’accesso agli ottavi di finale dove incontrerà il vincente della sfida tra l’americano John Isner (testa di serie numero 9) ed il moldavo Radu Albot.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: proma1 / Shutterstock. com