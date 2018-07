Olimpiadi Invernali 2026, il governo lascia fare al Coni: decisione tra Milano, Torino e Cortina. Graz si ritira, avversario in meno per l’Italia

Il Governo Italiano ha deciso di non pronunciarsi su quale sia la città migliore da candidare per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Da Palazzo Chigi, infatti, arriva la scelta di lasciare la decisione in mano al Coni ma, secondo le prime informazioni che arrivano da Palazzo Chigi, il Presidente Giuseppe Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti avrebbero elaborato un decalogo di principi che hanno poi consegnato al Comitato Olimpico Nazionale. Si parlerebbe di costi, competitività delle strutture e ricettività.

Il Coni dovrà scegliere tra Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo: una decisione è attesa per martedì 10 luglio. Nel frattempo arrivano ottime notizie dall’estero: Graz non ha l’appoggio del governo della Stiria, dunque la città austriaca si è dovuta chiamare fuori dai discorsi. Si tratta del secondo abbandono dopo quello di Sion (Svizzera) che aveva ricevuto il no dei cittadini tramite un referendum. L’Italia rimane con quattro avversarie: Stoccolma (la capitale della Svezia sembra essere la favorita), Calgary (Canada, ambiziosa), Erzurum (Turchia, poche chance) e Sapporo (Giappone, ma a breve potrebbe arrivare un abbandono viste le scarse probabilità di successo, si punterebbe sul 2030).













(foto FISI Pentaphoto)