Wimbledon 2018, i risultati del tabellone femminile (6 luglio): Williams in e out. Serena avanti, Venus eliminata. Camila Giorgi agli ottavi

Giornata in chiaroscuro per la famiglia Williams a Wimbledon. Se da una parte Serena si è qualificata per gli ottavi grazie alla vittoria in due set combattuti con Kristina Mladenovic, dall’altra c’è stata l’eliminazione di Venus, che è stata sconfitta al termine di una bellissima battaglia dall’olandese Kiki Bertens per 8-6 al terzo set.

Un venerdì a tinte azzurre, vista la vittoria di Camila Giorgi. La marchigiana torna agli ottavi di finale dopo sei anni, grazie al successo ottenuto in rimonta in tre set con la ceca Siniakova per 3-6 7-6 6-2. La 26enne di Macerata ha annullato anche un match point nel secondo set, riuscendo poi a conquistare al tiebreak la seconda frazione. Nel terzo Camila ha dominato un’avversaria bloccata un po’ da qualche problema muscolare e ai limiti della crisi di nervi.

Adesso agli ottavi Giorgi affronterà la russa Ekaterina Makarova, che ha superato in tre set la ceca Safarova. Una Repubblica Ceca che si è riscattata con il successo di Karolina Pliskova in rimonta sulla rumena Buzarnescu. Per la numero sei del mondo è la prima volta alla seconda settimana di Wimbledon. Agli ottavi anche la tedesca Goerges, che vince 8-6 al terzo contro la ceca Strycova. Tra le migliori sedici ci sarà anche la russa Rodina, che ha sconfitto l’americana Keys.

Questo il riepilogo dei risultati

12:40 Finale Rodina E. (Rus) 2 7 5 6 Keys M. (Usa) 1 5 7 4 12:40 Finale Safarova L. (Cze) 1 6 4 1 Makarova E. (Rus) 2 4 6 6 12:45 Finale Siniakova K. (Cze) 1 6 66 2 Giorgi C. (Ita) 2 3 78 6 15:10 Finale Goerges J. (Ger) 2 77 3 10 Strycova B. (Cze) 1 63 6 8 15:10 Finale Wickmayer Y. (Bel) 0 62 1 Vekic D. (Cro) 2 77 6 15:25 Finale Bertens K. (Ned) 2 6 65 8 Williams V. (Usa) 1 2 77 6 16:40 Finale Mladenovic K. (Fra) 0 5 62 Williams S. (Usa) 2 7 77 18:20 Finale Pliskova Ka. (Cze) 2 3 77 6 Buzarnescu M. (Rou) 1 6 63 1













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com