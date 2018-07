Wimbledon 2018: Roger Federer-Kevin Anderson, quarti di finale. Data, programma, orari e tv: quando gioca il Maestro?

Roger Federer prosegue la sua cavalcata a Wimbledon 2018, strapazza Mannarino con un rapido 3-0 e vola ai quarti di finale dove affronterà Kevin Anderson, oggi capace di avere la meglio sul francese Monfils al termine di un incontro tiratissimo. Il Maestro sta incantando per il gioco espresso sull’amata erba londinese e vuole proseguire la propri avventura fino all’atto conclusivo con l’obiettivo di imporsi ancora una volta nel suo giardino.

Lo svizzero non dovrà però sottovalutare l’ostico avversario sudafricano, sempre capace di impensierire tutti i big. Naturalmente Sua Maestà partirà con tutti i favori del pronostico per continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Federer-Anderson, quarto di finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessain diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

Orario da definire Roger Federer vs Kevin Anderson

N.B. L’order of play deve ancora essere comunicato, vi aggiorneremo in merito

FEDERER-ANDERSON: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Federer-Anderson, quarto di finale di Wimbledon 2018, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: proma 1 shutterstock