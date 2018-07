Wimbledon 2018: Roger Federer e l’insidia Lacko, Serena Williams torna in scena e Seppi guida la truppa tricolore

Terza giornata di incontri sui campi di Church Road di Wimbledon e tanti match interessanti da gustare nel “Tempio del tennis“. Sul Centrale, per il secondo incontro in programma, farà il suo ritorno in campo “Re” Roger Federer che, dopo aver esordito positivamente con la nuova tenuta Uniqlo contro il serbo Dusan Lajovic, se la vedrà contro l’ostico slovacco Lukáš Lacko, finalista nel recente torneo di Eastbourne. Un avversario insidioso per lo svizzero che sa esprimere un ottimo gioco su questa superficie. Non potrà concedersi distrazione il fenomeno elvetico.

Campo centrale teatro anche della super sfida del tabellone femminile tra la ceca Karolina Pliskova (testa di serie n.7) e la bielorussa Victoria Azarenka. Un match aperto a qualunque risultato, trattandosi di due tenniste dotate dal punto di vista fisico e tecnico. Azarenka avanti 3-2 nel computo dei precedenti. E poi, a completamento delle partite su questo campo, tornerà in scena l’americana Serena Williams, la cui testa di serie n.25 ha fatto discutere visto il suo periodo di inattività. La sette volte vincitrice dello Slam britannico affronterà la bulgara Viktoriya Tomova, in un confronto non certo impossibile per l’ex n.1 del ranking WTA.

Osservati speciali di questo day-3 anche la sorella Venus, finalista del 2017, opposta alla rumena Alexandra Dulgheru, la n.2 del mondo Caroline Wozniacki, impostasi a Eastbourne e apparsa in buone condizioni alla prima uscita contro la statunitense Varvara Lepchenko e il croato Marin Cilic che se la vedrà contro l’argentino Guido Pella , in una partita nella quale la testa di serie n.3 non dovrebbe avere problemi. Tutti questi confronti si disputeranno sul campo n.1.

In casa Italia saranno quattro gli azzurri ad essere protagonisti e le partite non sono certo semplici. Paolo Lorenzi, sul campo n.3, dopo aver sconfitto nel primo round il serbo Laslo Djere, avrà un ostacolo non semplice da superare, ovvero il francese Gael Monfils (n.44 del mondo) che ha avuto la meglio su Richard Gasquet nel derby transalpino. Il 3-0 dei precedenti non sorride al senese, anche se i due mai si sono incontrati sull’erba. Su questo stesso campo Thomas Fabbiano affronterà un altro giocatore di grande levatura come lo svizzero Stan Wawrinka. L’elvetico, liberatosi del bulgaro Grigor Dimitrov (n.6 del mondo), vuol continuare la propria rincorsa, dimenticando i tanti problemi fisici di quest’ultimo periodo. Per il pugliese si prospetta un match molto impegnativo.

Altrettanto complesso sarà l’incontro di Andreas Seppi, contro il sudafricano Kevin Anderson, finalista degli US Open 2017 e testa di serie n.8. Contro un giocatore che ha nel servizio la propria arma sarà necessario rispondere in maniera secca ed efficace. Ne è consapevole il bolzanino che, sull’erba, può mettere in difficoltà chiunque. L’unico precedente tra i due, però, risale proprio a Wimbledon dell’anno scorso quando Anderson vinse in tre set. Infine Camila Giorgi, contro l’americana Madison Brengle (n.108 del mondo), cercherà di far valere il suo buono stato di forma sul campo n.17. Statunitense avanti 3-2 nello “storico” e vittoriosa nell’unica partita disputata sull’erba, a Nottingham nel 2012.













Foto: Alessio Marini