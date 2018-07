Wimbledon 2018 oggi (lunedì 9 luglio): orari, programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming

Lunedì 9 luglio si disputeranno gli ottavi di finale maschili e femminili a Wimbledon 2018. Dopo la domenica di riposo, il quarto turno si giocherà interamente in un giorno. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi.

Spettacolo assicurato con tutti i big in campo. Qui i favoriti sono ancora in corsa, o almeno quasi tutti, perché Marin Cilic e Alexander Zverev hanno salutato in anticipo la compagnia. C’è ancora Roger Federer, e non potrebbe essere altrimenti. Lo svizzero sta andando veloce come un treno e anche il francese Adrian Mannarino non dovrebbe causargli problemi. Rafael Nadal dovrà vedersela con Jiri Vesely, giustiziere di Fabio Fognini, che qualche problema potrebbe causarglielo. Ma lo spagnolo, che non arrivava alla seconda settimana di Wimbledon dal 2011, è cresciuto nel corso del torneo e potrebbe finalmente tornare a fare strada. Tra i due litiganti c’è un giocatore pronto a fare da terzo incomodo, ovvero Novak Djokovic, che dovrà vedersela con il russo Karen Khachanov.

Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato di lunedì 9 luglio a Wimbledon 2018 con tutti gli orari e i giocatori impegnati. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CAMPO CENTRALE – Dalle ore 14.00:

Federer vs Mannarino

Williams vs Rodina

Vesely vs Nadal

CAMPO 1 – Dalle ore 14.00:

Kerber vs Bencic

Monfils vs Anderson

Khachanov vs Djokovic

CAMPO 2 – Dalle ore 12.30:

Pliskova vs Bertens

Nishikori vs Gulbis

Del Potro vs Simon

CAMPO 3 – Dalle ore 12.30:

Ostapenko vs Sasnovich

Goerges vs Vekic

Isner vs Tsitsipas

CAMPO 12 – Dalle ore 12.30:

Giorgi vs Makarova

McDonald vs Raonic

CAMPO 18 – Dalle ore 12.30:

Hsieh vs Cibulkova

Van Uytvanck vs Kasatkina













Foto: Alessio Marini