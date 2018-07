Wimbledon 2018: Marco Cecchinato saluta i Championships. Sconfitto in quattro set dall’australiano De Minaur

Finisce subito l’avventura di Marco Cecchinato a Wimbledon. Purtroppo l’erba londinese è risultata indigesta al siciliano, che è stato sconfitto in quattro set dal giovane australiano Alex De Minaur, numero 80 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 6-4 dopo tre ore di gioco. Sicuramente non fortunato il nativo di Palermo con il sorteggio, visto che il Next Gen di Sydney è uno dei migliori prospetti del tennis australiano e ha appena vinto anche il Challenger di Nottingham sull’erba.

Inizio di partita molto equilibrato con Cecchinato che riesce a tenere bene i suoi turni di servizio. Anche De Minaur, però, non concede nulla all’azzurro e si resta sulla parità. Purtroppo il siciliano ha un passaggio a vuoto nel nono gioco e l’australiano ne approfitta subito per guadagnarsi due palle break. La prima è decisiva e successivamente il numero 80 del mondo tiene la battuta a quindici e conquista il primo set per 6-4.

Cecchinato è bravo a salvarsi con il servizio nel game in apertura di secondo set, annullando anche una palla break al suo avversario. Il semifinalista dell’ultimo Roland Garros ha due occasioni di break nell’ottavo gioco, ma questa volta è De Minaur a cancellarle e a mantenere il proprio turno di battuta. Si va di conseguenza al tiebreak, che è molto combattuto e alla fine viene vinto dall’azzurro per 8-6.

Nel terzo set è il nativo di Palermo va per due volte in vantaggio di un break sul 3-2 e sul 4-3, ma in entrambe le circostanze Cecchinato non riesce a conservare il vantaggio e subisce il controbreak da parte dell’avversario. L’azzurro, inoltre, annulla anche due set point nel decimo gioco e si va nuovamente al tiebreak. De Minaur scappa sul 3-1, viene rimontato dall’italiano, ma alla fine chiude per 7-5. L’australiano è avanti di un set.

Cecchinato risente del set perso e parte malissimo nella quarta frazione. Subito break di De Minaur, che prova ad allungare sul 2-0. Il siciliano, però, reagisce e gioca un ottimo quarto game in risposta ed ottiene il controbreak. Purtroppo come è già avvenuto in precedenza ogni volta che Cecchinato fa il break, nel gioco successivo l’azzurro perde il servizio e succede anche nel quinto game: il siciliano prima recupera da 0-40, ma alla quinta palla break deve cedere la battuta. Purtroppo da quel momento De Minaur è perfetto al servizio e conquista il set per 6-4 e di conseguenza anche l’incontro.













