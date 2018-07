Wimbledon 2018, l’avversario di Fabio Fognini al terzo turno. Data, programma e orario. Vincere per sfidare Nadal!

Fabio Fognini è al terzo turno di Wimbledon. Il ligure ha battuto in tre set Simone Bolelli ed è ad un passo dalla seconda settimana dello Slam londinese. Ora per l’azzurro ci sarà una sfida dura, contro il ceco Jiri Vesely. Un giocatore ostico, che però Fabio ha sempre battuto fin qui in carriera. I tre precedenti, infatti, si sono sempre risolti in favore di Fognini, compresa la sfida al secondo turno dello scorso anno, quando l’azzurrò trionfò in tre set. In caso di vittoria, poi, per il ligure si profilerebbe una bella sfida con Rafa Nadal al quarto turno (lo spagnolo se la vedrà con Alex de Minaur).

Fognini-Vesely è in programma sabato 7 luglio, con orario ancora da definire. La partita sarà trasmessa su Sky Sport, che dedica allo Slam londinese bei sei canali, raggiungibili anche con il mosaico interattivo. In streaming, invece, la partita sarà visibile su Sky Go.

OA Sport vi racconterà il match Fognini-Vesely nella DIRETTA LIVE testuale della giornata di incontri.

Il programma

Sabato 7 luglio

orario da definire Fabio Fognini – Jiri Vesely













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini