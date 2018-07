Wimbledon 2018, la prossima avversaria di Camila Giorgi al terzo turno. Data e programma dell’incontro

Altra impresa di Camila Giorgi a Wimbledon: l’azzurra ha battuto oggi in due set la statunitense Madison Brengle: la sfida si è conclusa con un doppio 6-4 per la marchigiana, autrice di una stupenda rimonta nella seconda frazione, che le ha permesso di strappare il pass per i sedicesimi di finale, dove incontrerà la vincente del match tra la ceca Katerina Siniakova e la tunisina Ons Jabeur.

Il terzo turno della parte bassa del tabellone femminile andrà in scena venerdì 6 luglio. Le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri. Di seguito il programma completo della sfida del secondo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

Venerdì 6 luglio

Terzo turno singolare femminile

Katerina Siniakova (Cze) o Ons Jabeur (Tun) vs Camila Giorgi

in diretta tv su SkySport HD

in streaming su Sky Go

in diretta live testuale su OA Sport













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it